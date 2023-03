In cucina, senza fili e senza stress

Per KitchenAid, cucinare significa creare in libertà. Ma quante volte, quando si è in cucina, i fili degli elettrodomestici diventano ingombranti e fastidiosi? Si sa, gli animi creativi sono anche quelli più caotici, ma tenere la linea pulita è importante, soprattutto quando a cucinare si è in più di uno e magari ci sono anche bambini nei paraggi. Libertà senza limiti e oltre le aspettative, quindi, grazie alla linea Cordless di KitchenAid, composta dal Tritatutto da 1,18 L, il Frullatore a immersione e lo Sbattitore senza fili. Disponibili nei colori rosso imperiale, nero opaco, crema e grigio antracite, i tre moschettieri del gusto facile e veloce ridefiniranno il concetto di libertà in cucina e consentiranno di montare, tritare, frullare, ridurre in purea e mescolare tutti gli ingredienti, anche i più ostici, realizzando consistenze perfette. Una linea dal design compatto e con prodotti iconici, performanti e maneggevoli, che puoi portare sempre con te, anche in occasione di brevi vacanze al mare, in montagna o semplicemente fuori città.

Affidabile, performante, semplice da usare e naturalmente…cordless! Il Tritatutto senza fili dalle linee morbide ed eleganti è ideale da tenere sempre sul piano di lavoro senza mai perdere di vista i suoi accessori, tutti da riporre nell’apposito comparto integrato nella ciotola. Quest’ultima ha una capienza da 1,18 L e, grazie al beccuccio di erogazione e all’impugnatura, risulta comoda, versatile e maneggevole. Il Tritatutto senza fili KitchenAid è dotato di una batteria ricaricabile che assicura performance eccellenti. Come capire se il prodotto è carico o scarico? In modo molto facile: grazie ai LED incorporati, che – proprio come un semaforo – segnaleranno tramite diversi colori se il prodotto si starà caricando, scaricando oppure se è completamente carico. E quanto la carica arriva al 100%, sarà facile tritare senza fili fino a 40 cipolle!

Il tritatutto dispone di due velocità, basta selezionarne una e premere il pulsante Pulse/On sul coperchio per far partire la lavorazione e ottenere sempre grandi risultati. La lama multifunzione in acciaio inox consente di lavorare una grande varietà di verdure, frutta fresca, secca o cotta, ma anche noci e prezzemolo, erba cipollina e aglio, pangrattato e persino macinare carne cruda. La frusta consente di sbattere, montare, emulsionare, amalgamare gli ingredienti, incorporare aria negli alimenti e persino ottenere una panna montata che renderà ogni dessert un vero capolavoro.

Per aggiungere ingredienti liquidi durante la lavorazione, come acqua o l’olio d’oliva, è possibile utilizzare l’apposita vaschetta, l’accessorio giusto per preparare salse e condimenti gustosi. E proprio perché cucinare è divertente, ma ripulire decisamente meno, gli accessori possono essere lavati nel ripiano superiore della lavastoviglie.

Il Frullatore a immersione senza fili, con la sua struttura leggera e particolarmente ergonomica, è il compagno di viaggio preferito di chi ama zuppe, frullati e vellutate. Grazie alla struttura leggera, è perfetto da utilizzare anche con una sola mano per un risultato garantito. Il filo è stato sostituito da una batteria ricaricabile per una grande autonomia: mantiene ottime prestazioni per tutta la durata della carica (si preparano fino a 25 zuppe!), si ricarica completamente in sole due ore e – per quando si ha fretta – bastano 20 minuti per una ricarica rapida. Anche il Frullatore Cordless presenta luci a LED che segnalano quando il prodotto è pronto all’uso o, invece, ha bisogno di una ricarica più o meno rapida.

Inoltre, il frullatore, per un controllo e una flessibilità maggiore, è dotato di un interruttore di velocità variabile – grazie al quale maggiore pressione si esercita e maggiore è la potenza che si ottiene – ideale per elaborare bevande e piatti leggeri e soffici, dai dessert alle uova strapazzate. La caraffa graduata da 700 ml è adatta per preparare, servire e conservare tutto in un unico recipiente, senza la necessità di doverne utilizzare diversi.

Infine, l’asta per frullare è removibile ed è sufficientemente lunga da raggiungere recipienti e caraffe profondi. Ha incorporata una lama in acciaio inox a quattro punte per frullare e miscelare nel modo più efficiente gli ingredienti e preparare velocemente frullati, frappè, zuppe, hummus e molto altro ancora. E infine, ma non meno importante, grazie alla protezione per padelle e pentole è possibile immergere il frullatore senza temere di rovinarle. Con un accessorio così, libertà e sicurezza in cucina sono assicurate.

A completare la linea Cordless ci pensa lo Sbattitore senza fili, che stupisce per le sue linee essenziali, la leggerezza e la facilità d’uso.

Compatto e con posizionamento verticale, è dotato di una batteria ricaricabile e può essere utilizzato dove e quando lo si desidera. Dispone di 7 velocità per mescolare, miscelare e montare gli ingredienti al punto giusto: preparare dessert a base di panna, mousse, crostate o bevande calde spumose sarà davvero un gioco da ragazzi. Per prevenire inconvenienti in cucina, la funzione Soft Start consente di portare gradualmente le fruste alla velocità desiderata, mentre il design autoportante solleva le fruste dal piano di lavoro per limitare sporco e disordine.

Le fruste turbo in acciaio inox sono state progettate per miscelare gli ingredienti in modo accurato e ottenere subito risultati professionali. Sono ideali anche per mescolare l’impasto dei biscotti e renderli croccanti all’esterno e morbidi all’interno. Una volta completate le preparazioni necessarie, basta premere il pulsante di rilascio delle fruste e lavarle comodamente in lavastoviglie.

Lo Sbattitore senza fili KitchenAid, anch’esso dotato di LED che si illuminano in base alla carica della batteria, permette di preparare fino a 200 biscotti e regala dolcezza e gusto… senza costrizioni!