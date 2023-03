Il 20 marzo scadono le candidature per l’Italian Sustainability Photo Award

Arrivato alla quarta edizione, ISPA (Italian Sustainability Photo Award) è nato per raccontare storie dal mondo della sostenibilità in Italia. Settori ambientale, sociale e governance, positività, crescita, innovazione e ricerca di soluzioni gli ambiti e i principi a cui devono ispirarsi i progetti candidati. Il concorso offre la possibilità ai fotografi di avere finanziato un intero progetto fotografico attraverso un Grant di 10 mila euro, somma che viene erogata per sviluppare o iniziare ex novo un progetto che risponda alla missione del premio.

Le candidature per il Grant scadono il 20 marzo 2023: ogni fotografo può candidare fino a 5 progetti, accompagnandoli con immagini (da 10 a 30) che possono essere già parte del progetto stesso o anche in portfolio e rappresentative del lavoro del fotografo.

Ogni progetto va corredato da un testo esplicativo del lavoro e delle intenzioni di sviluppo e deve comprendere una bozza di piano economico che illustri come verrà investito il finanziamento.

Il progetto candidato deve essere realizzato in Italia nel periodo compreso da maggio a ottobre 2023, mentre la selezione finale, da presentare alla giuria alla scadenza dei sei mesi previsti dallo sviluppo, dovrà comprendere un minimo di 50 immagini, 40 delle quali realizzate ex novo.

L’edizione 2022 ha finanziato il progetto “Have you ever heard the sound of falling rocks?” di Tomaso Clavarino, sviluppato lungo l’arco alpino per testimoniare gli effetti dell’aumento delle temperature e lo scioglimento del permafrost.

L’edizione 2021 ha finanziato il progetto di Matteo de Mayda “There is no calm after the storm”, nato con l’obiettivo di raccontare le cause e le conseguenze meno visibili della Tempesta Vaia che ha colpito Trentino, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia nel 2018.

Oltre al Grant, in palio ci sono premi per la migliore Foto Singola (1.500 euro) e la migliore Storia Fotografica (3.500 euro).

Ideato e organizzato dall’agenzia Parallelozero, specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo dell’editoria e del corporate, in collaborazione con il main sponsor PIMCO, tra le principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo, il premio ISPA è gratuito ed è aperto alla partecipazione di fotografi di tutto il mondo, senza limiti di età.

I progetti verranno selezionati da una giuria internazionale presieduta dal giornalista e scrittore Mario Calabresi. La giuria dell’edizione 2023 è composta da:

Kathryn Cook, Head of Content International Committee of the Red Cross

Alice Crose, Visual Editor Vanity Fair Italia

Andreas Trampe, Senior Photo Editor Stern magazine

Paolo Woods, Fotografo e Direttore artistico Cortona On The Move

Anche quest’anno ISPA è affiancato dai partner tecnici Nikon e Lowepro.