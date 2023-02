In arrivo una pioggia di meteoriti. All’asta anche pezzi di Luna e Marte

Luna, Marte e altri corpi celesti rari, caduti sulla Terra addirittura migliaia di anni fa, sono disponibili da questo venerdì, 24 febbraio, fino a martedì 7 marzo in un’asta di rocce spaziali dedicata a tutti gli appassionati.

Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, ha collaborato con la Global Meteorite Association (GMA), associazione no-profit che rappresenta collezionisti, commercianti, scienziati, insegnanti e appassionati di meteoriti, per una serie di aste a tema che saranno realizzate durante l’intero corso del 2023.

“Questa partnership tra la GMA e Catawiki è un’estensione naturale della nostra mission. Crediamo che qualsiasi attività che contribuisca ad aumentare la fiducia nell’autenticità delle meteoriti e nell’integrità delle loro compravendite sia un beneficio per l’intera comunità” ha dichiarato Mendy Ouzillou, President and Founder di Global Meteorite Association. “Siamo entusiasti che i nostri membri parteciperanno alle prossime aste speciali di Catawiki e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a più persone nel nostro hobby stellare in modo che anche loro possano provare l’emozione di tenere in mano un pezzo di Luna o un esemplare contenente materiale di oltre 4,56 miliardi di anni”.

Questi tesori astronomici provengono da diversi luoghi del mondo e sono ora disponibili online per raggiungere milioni di utenti di Catawiki nel mondo, con prezzi più accessibili:

NWA 13568 – un fine pezzo di meteorite lunare ritrovato nel 2020 a Tindouf, in Algeria. Questo lotto è uno dei più prestigiosi, poco più dell’1% delle meteoriti proviene dalla Luna o da Marte, il che le rende più rare di un diamante puro sulla Terra. Gli esperti stimano un valore tra i 57,000€ e i 63,000€.

Conception Junction – una sezione mozzafiato della meteorite pallasite trovata nel 2006 nel bel mezzo degli Stati Uniti. Gli esperti stimano che abbia un valore tra i 11,500€ e i 13,000€.

Mezö-Madaras – una condrite ordinaria L3.7 caduta a Mureş, in Romania, nel 1852. Questa è una meteorite molto interessante perché l’asteroide dal quale proviene ha subito pochissimi cambiamenti dopo essersi formato 4,56 miliardi di anni fa. Questo campione proviene dalla Collezione di Meteoriti del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Gli esperti hanno stimato il valore di questo meteorite tra i 1,700€ e i 1,900€.

“L’interesse per le meteoriti è sempre molto alto da parte del grande pubblico, come abbiamo visto con quella caduta il giorno di San Valentino in Basilicata, a Matera. La storia antica e unica di ogni roccia, insieme alla loro incredibile rarità, crea questo fascino. Su Catawiki, le meteoriti sono molto richieste, negli ultimi cinque anni le vendite sono più che raddoppiate in Italia”, ha dichiarato Francesco Moser, Esperto di Meteoriti di Catawiki. “Il punto forte di quest’asta, oltre alla varietà di rocce spaziali provenienti da tutto il mondo, è anche la fascia di prezzo, perché permette a molti più appassionati di avere l’opportunità di possedere un tesoro raro.”