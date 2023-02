Una fragranza sensuale e dal carattere deciso per l’8 Marzo

L’ 8 Marzo celebriamo le Donne, con la loro bellezza, la loro forza e la loro sensualità inconfondibile. Non le classiche mimose ma… una fragranza sensuale e dal carattere deciso!

Quale migliore occasione della Festa della Donna per regalare alla propria amata o regalarsi una fragranza sensuale ed esclusiva per coccolarsi un po’?

In occasione di questa giornata, Gisada – marchio di lusso svizzero fondato nel 2013 a Zurigo che produce fragranze con grande passione e massima cura nella ricerca degli ingredienti – suggerisce un rituale di bellezza ‘for Her’ di grande spessore: il profumo AMBASSADOR WOMEN, oggi disponibile in tutti i punti vendita italiani Douglas.

Si tratta di una profumazione di punta della griffe svizzera – famosa per le sue composizioni che si contraddistinguono nel mercato per il loro ricercato equilibrio – dal carattere unicamente femminile e magnetico.

AMBASSADOR WOMEN è la versione tutta al femminile di Ambassador Men, fragranza maschile dagli accenti leggermente orientali, che rispecchia la medesima raffinatezza ed esclusività tipicamente svizzera. Note fruttate, orientali e floreali, che si combinano sapientemente in una eau de parfum che ammalia. Un’immediata freschezza colpisce al naso con sentori fruttati di Pera, Bergamotto e Albicocca, a cui si fondono l’olio essenziale di Tagete e una delicata Violetta. Segue il bouquet floreale di Fresia, Rosa e Tuberosa, che incontra l’intensa succosità della Prugna e del Lampone. In profondità, si percepiscono le spezie esotiche Vaniglia, Patchouli e Fava tonka, con deliziose sfumature di Muschio, legno di Cedro e Sandalo, in grado di regalare un’emozione liquida di gran gusto. Il risultato è una fragranza coinvolgente e unica per qualsiasi donna la indossi.

Scopriamo in dettaglio la piramide olfattiva della fragranza, tutta da assaporare e apprezzare:

Note di testa: Pera, Bergamotto, Olio essenziale di Tagete, Albicocca, Foglie di violetta

Note di cuore: Fresia, Rosa, Lampone, Prugna, Tuberosa

Note di coda: Muschio, Patchouli, Vaniglia, Fava Tonka, Legno di Cedro, Sandalo

L’eau de parfum AMBASSADOR WOMEN è impreziosita da un flacone trasparente con raffinati dettagli dorati come il tappo, e contraddistinta dall’inconfondibile logo del marchio sull’etichetta. Il tutto è completato dal packaging della profumazione, che riesce sapientemente a trasmettere la raffinatezza e l’eleganza del suo contenuto. Una firma sensuale e allo stesso tempo preziosa che esalta lo stile elegante della donna che la indossa.