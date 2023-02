Farmacie online: le vendite degli integratori superano quelle dei farmaci

Sempre più italiani scelgono di acquistare farmaci nel canale digitale. Ma quali sono le farmacie online più frequentate e con quali modalità? Doveecomemicuro.it, il primo portale di Public Reporting in ambito sanitario, ha realizzato una survey che traccia un quadro dettagliato dell’e-commerce in farmacia e intervistato alcuni professionisti che operano nel settore in posizioni apicali.

I dati visti più da vicino

Più del 53% dei consumatori intervistati da Doveecomemicuro.it ha effettuato acquisti da una farmacia online negli ultimi 12 mesi: fra i siti più popolari, efarma.com (39,7%), farmacialoreto.it (33,3%) e farmae.it (32,1%), amicafarmacia.com (26,9%) e lloydsfarmacia.it (19,1%).

Nel 47,1% dei casi la farmacia viene selezionata in base ad una ricerca su Google; minore l’impatto di pubblicità sito (23%), passaparola-amici (15%) e social media (13,8%). La motivazione che sostiene il ricorso all’e-commerce è nel 19,4% dei casi il risparmio.

I prodotti più venduti sono gli integratori (30,3%), seguiti da farmaci da banco (23,4%), parafarmaci (15,2%), cosmetici (12,4%) e dispositivi medici (11,7%). Il principale valore aggiunto rispetto all’acquisto nella farmacia di zona viene riconosciuto essere la consegna a domicilio (22,1%), mentre fra i fattori frenanti spicca (29%) il timore che i prodotti non siano originali.

Sul portale Doveecomemicuro.it è disponibile un articolo con alcuni approfondimenti e le interviste complete ad Andrea Bulgarelli (CEO di TopFarmacia.it) e Nicola Pellegrino (CEO & Founder di Semprefarmacia.it).

La parola ai player del settore: TopFarmacia.it e Semprefarmacia.it

Regolamentata dal Decreto Legislativo n. 17 del 2014 e introdotta effettivamente nel 2016, questa opportunità è rimasta poco sfruttata fino alla fase di intenso sviluppo degli ultimi anni, che lascia intravedere ulteriori margini di miglioramento. “In un futuro di medio termine si attende la liberalizzazione anche in Italia della vendita online di farmaci consegnabili su prescrizione medica, già avvenuta in molti paesi europei, fra cui la Germania, ad esempio”, dichiara Andrea Bulgarelli, CEO di TopFarmacia.it.

Attraverso il web il pubblico può acquistare prodotti senza obbligo di ricetta h24, scegliendo il più conveniente e accedendo a servizi specifici, anche molto innovativi. “Fra i principali player di settore, siamo stati i primi a puntare con decisione sul Live Streaming Commerce. Un’iniziativa”, spiega Nicola Pellegrino, CEO & Founder di Semprefarmacia.it “che ci permette di creare interesse verso l’evento e una partecipazione attiva.”

Doveecomemicuro.it, portale di Public Reporting Sanitario dal 2013 nel settore della sanità, ricerca delle strutture e informazioni ha reso noti i dati di una survey condotta su un campione online di oltre cento persone nel 2022-2023.