Chi ha vinto Sanremo sui social? XChannel – la prima società per il marketing e la comunicazione crosscanale in Europa, con sedi a Milano e a Barcellona – prova a rispondere a questo interrogativo usando il suo metodo ibrido, fatto di big data e discipline umanistiche. Il monitoraggio di questo tipo di trend è una prassi continuativa per la società di consulenza italiana, che ha in portfolio tanti brand leader di mercato nei settori del largo consumo e del lifestyle, di cui gestisce le attività di influencer marketing.

La 73° edizione del Festival italiano più atteso dell’anno si è concluso e con i suoi 28 artisti e 28 brani inediti, Sanremo ha regalato, come ogni anno, una settimana di intrattenimento per il pubblico italiano, televisivo e non solo. Dal suo primo giorno, il 7 febbraio, alla serata di chiusura dell’11 febbraio, il fenomeno Sanremo ha confermato la sua enorme portata mediatica, rendendo protagonisti dell’evento non solo i cantanti in gara.

Con l’obiettivo di analizzare cause e risultati del boom di notorietà “digitale” di cui è stata protagonista la manifestazione canora nel mese di febbraio, è stato fatto un confronto tra i profili social di tutte le personalità coinvolte nella manifestazione, in particolare su Instagram e TikTok. I dati analizzati sono quelli dei follower e delle loro interazioni. Il metodo utilizzato è quello del monitoraggio dei big data, una delle specialità di XChannel. Il risultato sono due classifiche “digitali” e “alternative”, subito confrontabili con quella ufficiale.

Procediamo per gradi. L’edizione 2023, in particolare la penultima serata (cover e duetti), ha registrato un 66,5% di share, 6 punti in più rispetto all’anno precedente (edizione 2022): un risultato che il Festival non aveva più raggiunto dal 1987, quando lo share della quarta serata arrivò a poco più del 67%. Ma il vero fenomeno, che negli ultimi anni ha reso Sanremo l’evento musicale più atteso a livello italiano, è il mondo social. Un’esplosione di interazioni su Instagram e TikTok ha fatto sì che il Festival avesse come protagonisti delle personalità diverse da quelle che ci saremmo aspettati.

Figure di spicco di questa edizione, i due conduttori Amadeus e Gianni Morandi si sono rivelati protagonisti indiscussi dell’edizione 2023: con le loro gag, le battute e la “competizione” per raggiungere più follower possibili su Instagram, si sono posizionati rispettivamente primo e secondo nella classifica per Follower Growth Absolute, registrando un aumento sui loro profili personali di 1,8M per Amadeus e di 477K per Morandi. Con un profilo già affermato, Gianni Morandi viene così affiancato dal caso Amadeus, il cui account personale è stato creato durante la prima serata del Festival direttamente da Chiara Ferragni, madrina del social, rendendo Sanremo il Festival dei cantanti, ma anche e soprattutto dei conduttori.

Subito dopo Amadeus e Gianni Morandi troviamo il profilo di Marco Mengoni, vincitore dell’edizione 2023, con una crescita di 420K. Ciò dimostra un’inversione di tendenza, confrontando la classifica reale di Sanremo con quella per Follower Growth Absolute, emerge che coloro (i cantanti) che avrebbero dovuto incarnare il ruolo di protagonisti, in realtà, hanno registrato performance più basse rispetto ai conduttori del Festival. Mengoni, difatti, è il primo cantante che compare nella classifica, seguito subito dopo dai profili di Sanremo Rai (con una crescita di 352K) e Mr Rain (+ 334K). Uno switch rispetto alla classifica reale che vede Lazza sesto con un + 313K sul suo profilo.

Il settimo posto è occupato da Chiara Ferragni, regina indiscussa dei social, con un + 257K, seguita da Rosa Chemical – complice anche lo “scandalo” del bacio con Fedez durante l’esibizione e conseguente discussione della coppia – e dal profilo del FantaSanremo (+ 190K). Proprio quest’ultimo, che ha visto una crescita di 190K tra i suoi follower, emerge come la rivelazione del Festival 2023: posizionandosi su tutti i canali nella Top 10, si afferma come realtà parallela all’evento e come attività in forte crescita.

La panoramica quasi si rovescia guardando alla piattaforma di TikTok, per cui al primo posto notiamo subito il profilo di SanremoRai con una crescita di 252K; un risultato per cui certamente hanno influito i contenuti pubblicati dal profilo ufficiale del Festival: insieme alle performance live dei cantanti, infatti, c’era la possibilità di vedere i retroscena e di rivivere la manifestazione in tutti i suoi aspetti. A differenza di Instagram, che impone il suo “Festival di conduttori”, TikTok propone un “Festival di cantanti”.

Subito dopo il profilo del Festival, vediamo il primo cantante della classifica, Mr Rain (+ 210K), seguito da Marco Mengoni (+ 187K), Lazza (+ 162.4K) e Rosa Chemical (+ 128.2K). Anche qui il profilo del FantaSanremo occupa una posizione di rilievo, inserendosi al sesto posto per Follower Growth Absolute. Nonostante la corsa al successo dei due profili di Gianni Morandi (al settimo posto) e di Amadeus (al decimo posto), la classifica di TikTok presenta una maggiore coerenza nella presenza dei cantanti, sintomo anche dell’espressione di un determinato interesse da parte del pubblico più giovane che predilige artisti specifici anziché i presentatori.

La crescita dei profili ufficiali di Sanremo su tutte le piattaforme e il successo della manifestazione sul social più “giovane” che ci sia – vale a dire TikTok – sono la conferma, misurata con i tool per l’analisi dei big-data di XChannel, di una manifestazione che può guardare alle edizioni dei prossimi anni con fiducia per continuare a crescere.