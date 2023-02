La musica in macchina è Pop, seguita da Rock e Jazz

Il Festival di Sanremo è alle porte e mentre cresce la curiosità su chi vincerà la settantatreesima edizione, Uber ha indagato sulle preferenze musicali degli italiani mentre si spostano in macchina.

Ogni giorno migliaia di autisti e utenti in diverse parti d’Italia si collegano alla piattaforma, grazie alla presenza dell’azienda con il servizio Uber Black, operato da NCC, a Roma, Milano, Bologna, Torino, Firenze, Palermo e Catania, e con il recente servizio Taxi, operato dai taxi del consorzio IT Taxi, a Roma, Milano e Napoli. La musica accompagna ogni chilometro di questi viaggi urbani.

Dal sondaggio, condotto internamente tra gli autisti NCC che lavorano con la app Uber, è emerso che la musica è un vero e proprio must-have in macchina: la maggioranza degli intervistati (74%) ha affermato di tenerla sempre accesa e preferisce spegnerla – o abbassarla – solo per dialogare. Alcuni utenti chiedono persino di poter collegare il proprio telefono per ascoltare e condividere le loro playlist.

Il Pop è il genere musicale che viene più richiesto agli autisti di Uber (47%), seguito dal Rock (9%) e dal Jazz (6%). Non mancano però i nostalgici, che hanno indicato la musica anni ‘70-’80 come preferita.

Gli artisti italiani più apprezzati? Tiziano Ferro, Laura Pausini e Jovanotti, ma anche nuovi esordienti come Blanco, Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra i cantanti internazionali figurano i nomi di Freddie Mercury, Shakira, Frank Sinatra e gli Imagine Dragons.

Spazio anche alle radio, scelte come opzione ideale quando si vogliono ascoltare differenti tipi di musica. Tra le più popolari, sul podio appaiono RTL 102.5, Radio Deejay e Radio Monte Carlo.