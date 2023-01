Festival di Sanremo, ci si può ancora iscrivere a ‘La Giuria degli Adolescenti’

Per il quinto anno consecutivo Radioimmaginaria, il network degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni in Europa, coordinerà La Giuria degli Adolescenti durante il prossimo Festival di Sanremo. Questa giuria nazionale sarà composta da ragazze e ragazzi dagli 11 ai 22 anni e ci si può ancora iscrivere al sito: giuriadegliadolescenti.it Servono giurati da tutta Italia e in particolare da Trentino AA, Sardegna, Basilicata, Valle D’Aosta.

La Giuria degli Adolescenti è una giuria esterna al Festival, nata nel 2019, con l’idea di decretare il vincitore di Sanremo secondo gli adolescenti e che non impatta sulla classifica effettiva della gara.

I giurati attraverso una piattaforma online potranno votare ogni sera della kermesse i cantanti in gara esprimendosi su: l’outfit più figo, l’esibizione più trash e la canzone preferita. Il nome del vincitore secondo La Giuria degli Adolescenti viene comunicato prima dell’annuncio del vincitore ufficiale della 73esima edizione di Sanremo.

Negli anni il responso della giuria dei ragazzi non si è discostato molto da quello dalla giuria ufficiale e dal televoto. Il primo anno ha vinto Ultimo, il secondo I Pinguini Tattici Nucleari, il terzo I Maneskin e l’anno scorso Mahmood e Blanco.