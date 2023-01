Piccoli consigli per tornare in forma dopo le feste

Gennaio è il mese in cui molti di noi cercano di rimettersi in forma dopo aver esagerato un po’ durante il periodo natalizio.

Buttare giù quel chilo di troppo che non c’era o semplicemente stare più attenti è importante per cominciare l’anno con il piede giusto, e non solo per una questione estetica.

Ecco dei piccoli consigli per ricominciare al meglio, semplici e facili da seguire e che speriamo possano esserti utili:

Limitiamo il consumo di alcolici;

Mangiamo con moderazione e cerchiamo di privilegiare zuppe, minestroni e vellutate che saziano ma non ingrassano;

Scegliamo di fare merenda con un tè caldo e dei biscotti secchi, oppure con uno yogurt;

Evitiamo il digiuno: meglio un pasto leggero e ricco di verdure e legumi;

A tavola cerchiamo di limitare i condimenti e piuttosto utilizziamo le spezie che aiutano a diminuire l’appetito e a dimagrire, come ad esempio la curcuma;

Facciamo sport: il movimento ci aiuta a perdere un po’ di peso, a tonificarci e fa bene a tutto il nostro organismo.

