Greenergy, dopo essersi aggiudicata la gara indetta da Poste Italiane, è attualmente attiva nella progettazione, realizzazione e conduzione di impianti fotovoltaici su immobili di Poste in 4 Regioni Italiane.

Le Regioni in questione sono nello specifico: Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

Sono oltre quaranta gli immobili di proprietà di Poste Italiane su cui ad oggi è coinvolta Greenergy. Il progetto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 4.700 KW, di cui 2600 già costruiti.

L’operazione consentirà un risparmio annuo di CO2 valutato in 2511 ton: l’equivalente di quella assorbita da 64397 alberi piantati (considerando 39 kg di CO2 assorbita ogni anno da ogni albero).

Gli immobili coinvolti sono di diversa natura. Si va dagli uffici postali dei comuni, ai luoghi di lavoro dei dipendenti e dell’organizzazione di Poste, fino ai CMP (centri di meccanizzazione postale) in cui quotidianamente viene smistata tutta la corrispondenza del nostro Paese.

Tra questi vi sono alcuni impianti di notevole dimensione. Per citarne alcuni: l’impianto realizzato da Greenergy presso il CMP di Padova con una potenza di 808KW e quello di Elmas (Cagliari) di 375KWp.

Greenergy, dopo aver concluso la fase di progettazione, sta per iniziare anche la costruzione dell’impianto fotovoltaico del CMP di Bologna in Via Zanardi. Questa, con 1534 KWp, sarà la struttura di Poste Italiane con la più alta capacità di produzione di energia pulita.

Mentre il tema della crisi energetica e del suo conseguente approvvigionamento, occupa quotidianamente il dibattito pubblico, Greenergy fornisce soluzioni sostenibili e contribuisce con il suo know-how a efficientare energeticamente gli stabili di cittadini, aziende ed enti.

La mission dell’azienda è quella di migliorare il mondo in cui viviamo con soluzioni volte alla sostenibilità e transizione ecologica.

La società Italiana, nata in Puglia 16 anni fa, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e specializzata nello sviluppo di progetti di impianti fotovoltaici.

L’azienda ha il suo headquarter a Castellaneta, in provincia di Taranto e una branch operativa in Sardegna, nella città di Cagliari.

Il 2022 è stato di grande successo, ma Greenergy è pronta ad affrontare il nuovo anno con ancora maggiore determinazione ed energia.

Nel 2023 è prevista l’apertura di due nuove sedi a sostegno dell’espansione dell’azienda, rispettivamente a Milano e Roma.

Continueranno le assunzioni per potenziare tutte le funzioni aziendali: l’organico attuale conta circa 100 tra dipendenti e collaboratori.

Le alte competenze tecniche del Team di Greenergy la differenziano sul mercato e le danno la capacità di distinguersi sia nelle fasi di permitting e progettazione, che di delivery, garantendo un servizio con approccio consulenziale taylormade, capace di soddisfare le necessità e gli obiettivi di approvvigionamento e risparmio energetico richieste dai clienti.

Valentino Vivo – Amministratore Delegato del Gruppo: “Abbiamo particolarmente a cuore la crescita dell’Italia e delle comunità locali. Siamo orgogliosi che clienti come Poste Italiane e altri grandi Gruppi Industriali del nostro Paese vedano in Greenergy un partner strategico per il proprio sviluppo sostenibile.”