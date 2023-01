Blue Monday: weekend outdoor per combattere la tristezza

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, suggerisce un rimedio infallibile per affrontare col sorriso il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, che nel 2023 cade il 16 gennaio.

L’idea del Blue Monday nasce all’inizio degli anni Duemila da uno studio di Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, che, riflettendo sulla possibile esistenza di un giorno particolarmente nefasto per l’umore degli esseri umani, elabora un’equazione che lo individua nel terzo lunedì di gennaio. Perché? Perché in genere in quel giorno siamo nel culmine dell’inverno, il clima è particolarmente inclemente, le vacanze natalizie sono ormai dimenticate, le prossime ci appaiono lontanissime e i ritmi di lavoro post-ferie sono ridiventati quelli consueti.

Come affrontare al meglio la depressione da Blue Monday? Per Pitchup, la risposta non può che essere una fuga en plein air!

Esistono prove ampiamente confermate dalla scienza su come la natura abbia effetti benefici per il benessere umano, sia fisico che psicologico. Da numerose ricerche è emerso come l’esposizione ai paesaggi naturali – a prescindere dalle stagioni – influisca positivamente sullo stato psicofisico della persona, attraverso una riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, la riduzione dei livelli di zucchero nel sangue, l’aumento di energia, creatività e autostima, il miglioramento del tono dell’umore, la stimolazione del sistema nervoso parasimpatico, favorendo un generale stato di rilassamento. Il risultato è una maggiore resistenza allo stress e l’emergere di sentimenti positivi che prevalgono sulle emozioni negative. In sintesi, prendersi una tregua dai ritmi frenetici della routine ci consente di ritrovare la pace interiore e l’armonia dei sensi.

Dedicarsi a escursioni e passeggiate, stare a contatto con gli animali, praticare sport all’aperto, nutrirsi con cibi genuini e prodotti a chilometro zero, contemplare paesaggi mozzafiato e tramonti indimenticabili, dormire sotto le stelle: con Pitchup.com è possibile prenotare strutture che aiutano a riconnettersi con la natura e l’ambiente, in contesti unici, che favoriscono il contatto più profondo con il proprio bisogno di pace.