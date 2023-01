Sci: Cortina ospiterà la 45° Finale Nazionale del GranPremio Giovanissimi

AMSI ha il piacere di comunicare che sarà Cortina la località che ospiterà dal 23 al 25 marzo p.v. la 45° Finale Nazionale del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care, momento culmine dell’articolato circuito GranPremio Giovanissimi, cui prendono parte bimbi nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Da sempre il GranPremio Giovanissimi contempla fasi cosiddette di Scuola passando successivamente per le Finali Regionali e poi la Finale Nazionale: evento capace negli anni di far suo lo «status» quale manifestazione più importante nel mondo dello sci giovanile. Il prestigio dell’evento è dato anche da rilevanti partner come Kinder Joy of Moving e Silver®Care, abbinati ad EA7 Emporio Armani, Level Gloves, SPM, Uvex, Gabel e Trentino.

Il lavoro di preparazione e avvicinamento alla Finale Nazionale inizia prima nelle scuole, infatti, diverse Scuole Italiane Sci sul territorio nazionale da dicembre a gennaio organizzano per i bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni, gare attentamente concepite per fare emergere entusiasti bambini nel mondo dello sci. Sono momenti di svago e divertimento che, però, danno l’opportunità a tutti i piccoli allievi di mettersi alla prova in slalom gigante.