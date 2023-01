Giornate Goethe, torna l’appuntamento con gli studenti

Dopo il successo della prima giornata, che ha visto collegati su piattaforma digitale oltre 1.300 studenti provenienti da tutta Italia, torna l’appuntamento con “Goethe – Giornate di Orientamento & Empowerment Tourism Hospitality Evolution”.

Il 13 gennaio si terrà infatti il secondo incontro del percorso di orientamento rivolto agli studenti delle ultime classi degli istituti alberghieri, degli istituti turistici e dei licei linguistici. Grazie al Progetto Goethe, i diplomandi che frequentano gli istituti scolastici aderenti all’iniziativa hanno già potuto avere una prima, approfondita, visione d’insieme sul mondo del lavoro e sull’offerta formativa che caratterizzano il settore turistico. Uno strumento fondamentale, per chi conclude il percorso scolastico, utile a effettuare una scelta ponderata sulle decisioni da prendere per il futuro.

Venerdì si tornerà nell’aula virtuale. Insieme ai ragazzi e ai loro docenti ci saranno, ancora una volta, gli esponenti delle più importanti aziende del settore, sia italiane che internazionali. E ci saranno i responsabili delle Università, delle Academy e dell’Alta formazione professionale. L’obiettivo che FormazioneTurismo.com e LavoroTurismo.it si sono prefissati nell’organizzare l’evento è quello di far conoscere ai più giovani le propose formative più innovative, le nuove carriere, le professioni più richieste e le competenze emergenti.

Per l’appuntamento intermedio di Goethe, ci saranno come relatori Costa Crociere ed Aurore Development per quel che riguarda il segmento dedicato alle opportunità professionali, e Iulm, Its Machina Lonati e Revenue Academy per quanto concerne il comparto della formazione.

L’evento, come di consueto, si svolgerà in contemporanea i tutti i 25 istituti scolastici coinvolti, raggiungendo un pubblico dislocato in ben 14 regioni. Ovvero Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Più che positivi i riscontri finora ottenuti, sia da parte di aziende ed enti che hanno partecipato, sia da parte dei ragazzi.

Questi ultimi hanno seguito con interesse gli incontri online, interagendo con i relatori all’interno dell’apposito spezio riservato alle domande e alle risposte. Grande partecipazione degli studenti anche allo spazio dedicato al gaming, con quiz dedicati agli argomenti affrontati nel corso della mattinata.