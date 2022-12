A Frascati torna la Parade di Capodanno con le band americane

“Dopo lo stop dovuto alla pandemia quest’anno tornerà a Frascati la grande parata musicale di fine anno, che vede la presenza di alcune delle più significative high school band americane, le quali si esibiranno il 31 dicembre nella nostra bella città”. Così il sindaco di Frascati, la dott.ssa Francesca Sbardella, annuncia ufficialmente lo straordinario evento musicale che vedrà sfilare, con quattro differenti partenze e in ogni angolo delle città, alcune delle più talentuose marching band appartenenti ai college statunitensi che formano alla cultura musicale fin da piccoli gli studenti, permettendo loro di esibirsi a livello nazionale e internazionale in eventi prestigiosi e in organici differenziati.

L’iniziativa, ideata e organizzata da molti anni dalla Destination Events, leader nel settore (sua la realizzazione dell’omonima London New Year Parade e della Rome Parade del 1° gennaio), torna così dopo due anni di assenza per presentare quattro formazioni che si esibiscono per la prima volta in Italia: dagli Stati Uniti arriveranno infatti la Newark Charter High School Marching Band di Newark (Delaware), la St. Paul’s Episcopal School Marching Saints + Saints mascot di Mobile (Alabama), la Notre Dame Preparatory School Marching Band di Pontiac (Michigan), la Minnesota State University ‘Maverick Machine’ Athletic Band (Minnesota) e il corpo di ballo Spirit of America Dancers di Dallas (Texas).

Le formazioni si esibiranno, con partenza dalla piazza principale di Frascati, piazza Guglielmo Marconi, e percorrendo un tragitto tra le piazze e strade della cittadina dei Castelli Romani, in tre differenti orari di partenza: alle 12:00 (Newark e Minnesota, alle 15:00 (Notre Dame, St Paul e Spirits of America) e, tutti insieme, alle 16:00 per il gran finale di questo indimenticabile spettacolo “open air”.

“Sarà una giornata piena di musica e vero spettacolo – continua il sindaco – Una tradizione ormai consolidata per celebrare l’anno che verrà e per festeggiare insieme a tutta la cittadinanza. Un sentito ringraziamento alla Destination Events, che ha curato in modo impeccabile l’organizzazione dell’evento, e a tutti gli uffici comunali che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione.”