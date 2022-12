Consigli di stile per Capodanno con Stars for Europe

E tu, che fai a Capodanno?

La domanda più detestata dagli italiani è tornata ad essere l’argomento più richiesto delle ultime settimane.

E tra chi passerà l’ultimo dell’anno in location esclusive, mete esotiche o resort innevati, c’è sempre qualcuno che preferisce la tranquillità delle mura domestiche.

Ma attenzione, casa non vuol dire disorganizzazione!

Ecco quindi che gli esperti di Stars for Europe ci suggeriscono alcune idee per allestire la tavola del cenone di Capodanno con grande stile.

Chi l’ha detto che le Stelle di Natale non possono

essere usate anche per questa occasione?

Gli esperti di Stars for Europe, associazione dei coltivatori europei di Poinsettia impegnati nella campagna divulgativa dedicata proprio alla Stella di Natale, svelano numerose idee facili e veloci da realizzare.

Sorprendete gli invitati con dei rigogliosi centrotavola decorati con Stelle di Natale dai toni delicati, dalle brattee bianche o crema. Delle lunghe candele daranno la giusta atmosfera a questa notte speciale. Qualche pigna, un po’ di neve scenografica e il gioco è fatto!