Prorogate, fino a giugno 2023, le occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi

Approvato in Legge di Bilancio l’emendamento di Fdi che vuole prorogare, fino a giugno 2023, l’autorizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi come ristoranti, bar e pub.

“MIO ITALIA esprime soddisfazione per questo concreto segno di attenzione nei confronti della nostra categoria. Da quasi tre anni, causa pandemia prima, guerra oggi, stiamo combattendo per la nostra esistenza” commenta così Ferdinando Parisella Segretario nazionale di Mio Italia Movimento Imprese Ospitalità.

Prosegue Parisella “Piccole imprese che rappresentano un tessuto sociale che parte dal produttore di zucchine, fino al distributore intermedio. Migliaia di imprenditori che sono un unico corpo con i loro dipendenti. Ci auguriamo che non sia solo un regalo di Natale, ma che nel prossimo anno, si vada in profondità nel sostenere la GRANDE BELLEZZA ed ECCELLENZA italiana conosciuta in tutto il mondo” conclude Parisella.