L’Italia più attrattiva per investimenti in energie rinnovabili

Nuovi risultati emersi dall’EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) che classifica i primi 40 Paesi al mondo per attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili.

In questa edizione l’Italia risulta più attrattiva per gli investimenti nelle rinnovabili rispetto alla precedente edizione. Sul podio si posizionano Stati Uniti, Cina e Germania seguite nella top 10 da Regno Unito, Francia, Australia, India, Spagna, Giappone e Paesi Bassi, in particolare dall’analisi EY si osserva che:

L’Italia sale in sei mesi circa di 3 posizioni (dal 15° al 12° posto) nella classifica mondiale di EY sull’attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle rinnovabili.

L’eolico registra 11,3 GW di capacità istallata nel Q3, con una crescita del 3% e una pipeline da 3.2 GW, mentre il solare aumenta la propria capacità installata a 23.9 GW, con una crescita del 6% e un’importante pipeline, pari a oltre 17GW.

Nel mercato dei PPA, l’Italia conferma la propria attrattività, posizionandosi al 12° posto (ma perdendo una posizione rispetto alla precedente edizione): i fattori determinanti sono legati a un’ottima attrattività grazie alle previsioni future dei prezzi all’ingrosso, all’immaturità del mercato e ad una fase di stand-by dovuta alla forte volatilità.