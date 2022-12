Regalare o regalarsi una bottiglia nel metaverso per Natale? Oggi si può grazie a Cellarverse, la prima Azienda che lancia gratuitamente le cantine nel metaverso e consente di poter regalare, acquistare e conservare una bottiglia anche nella realtà virtuale.

L’acquisto di un NFT sul marketplace CellarVerse (https://cellarverse.io/) legato ad una bottiglia “Christimas Edition” di una delle cantine Partners, dà infatti diritto a far parte della Community.

L’utente potrà riscattare quando vuole la bottiglia che nel mentre verrà conservata presso la cantina Partner. Sarà comunque sempre possibile visionare le bottiglie nella propria cantina virtuale.

Cellarverse è La prima startup che lancia gratuitamente nel metaverso le cantine italiane e le veste di arte.

Nata da un’idea di Paolo Angeleri e Rosangela Mastronardi con il supporto di Salvatore Bruno, Antonella Groppo e Daphne Rechberger, CellarVerse è una startup tutta italiana nel metaverso, con sede a Chiasso, che vuole diventare riferimento per gli appassionati del mondo del vino e per gli operatori del settore in maniera completamente innovativa.

Gli obiettivi di CellarVerse sono infatti differenti e diversificati e vogliono rispondere alle esigenze sia dei consumatori che degli operatori del settore del vino, delle cantine, mettendo in connessione le due realtà e garantendo reciproci vantaggi.