Proposta di nozze ideale: 5 curiosità

La proposta di nozze (quando presente) raffigura, senza dubbio, uno degli avvenimenti più romantici di sempre: è quell’emozionante momento in cui si decide di dare il via ad una nuova tappa di vita insieme e che porterà dritto all’altare. Secondo il galateo, il momento della proposta dovrebbe rimanere intimo e romantico, preferibilmente non in un luogo pubblico o di fronte ad altre persone, proprio perché rappresenta una promessa scambiata intimamente tra i due innamorati. Ma le coppie di oggi seguono le buone maniere? Quali sono le loro abitudini? Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide, l’ha chiesto direttamente a loro, in un sondaggio a futurɜ sposɜ con data di nozze fino al 2024, rilevando 5 curiosità intorno a questo momento così speciale.

La proposta ideale: intima e durante un viaggio

Nei film sono sempre perfette, estremamente romantiche e, molto spesso, plateali. Nella vita reale, però, gli italiani seguono i dettami del galateo, preferendo di gran lunga una proposta “privata” e lontana da occhi più o meno indiscreti. Secondo il sondaggio* di Matrimonio.com, infatti, la proposta ideale è fatta in intimità (61.3%), senza la presenza di amici o parenti. Per il 38.2% di loro è meglio se organizzata durante un viaggio, in un’atmosfera romantica (33.2%) o in mezzo alla natura (18%). Il 30% dichiara che sognerebbe riceverla completamente a sorpresa.

Nel 25% dei casi non c’è una proposta ufficiale

Come anticipato, ogni coppia è a sé e non tutti seguono la tradizione. Secondo il sondaggio di Matrimonio.com, infatti, nel 25.1% dei casi le coppie non si sono scambiate una proposta di nozze ufficiale. Il 42% di chi l’ha ricevuta, invece, dichiara che sia stata esattamente come da sempre sognata, il 16.8% l’avrebbe preferita diversa mentre il 16.2% non si esprime.

Natale, uno dei momenti più gettonati

C’è chi, ancora, la sogna in occasione di una data o avvenimento speciale come un compleanno, un anniversario, San Valentino o Natale (18.8%). Non è un caso, infatti, che proprio il mese delle festività natalizie, dicembre, registri solitamente un boom di proposte di nozze.

1 italiano su 5 lo comunica attraverso Whatsapp

Secondo un sondaggio lanciato da Matrimonio.com a coppie con data di nozze nel 2021, la stragrande maggioranza (61%) lo comunica di persona ai propri amici o familiari. Il 19% lo fa attraverso Whatsapp e simili, il 16% non lo annuncia, il 15% lo racconta attraverso una telefonata mentre una piccola percentuale (10%) condivide direttamente la notizia sui social (Instagram, TikTok, Facebook). Solo nel 9% dei casi, amici e/o parenti erano presenti durante la proposta.

Non c’è proposta senza anello

Quanto è importante per gli italiani che la proposta ufficiale venga sancita da un anello di fidanzamento? Secondo il sondaggio di Matrimonio.com, importantissimo. Più della metà delle coppie (55%) dichiara che l’anello sia fondamentale. Per il 26% non è necessario mentre per il 18% di loro andrebbe bene anche un altro tipo di gioiello.

Le 7 ragioni che spingono gli italiani a fare il grande passo

Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google es ESADE Business School, le ragioni che portano le coppie all’altare sono principalmente sette:

Voglia di portare la storia d’amore ad un livello superiore (75.5%)

Formalizzare la relazione per i figli (7.4%)

Voglia di avere presto un figlio (4.5%)

Per andare a vivere insieme (3.7%)

Gli anni passano (2.7%)

Questioni legali (1.6%)

Altre ragioni (4,6%)

*possibilità di risposte multiple