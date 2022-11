Nella stazione centrale di Zurigo Christkindlimarkt l’albero si illumina pedalando

Nel Mercatino di Natale della stazione centrale di Zurigo Christkindlimarkt, il più grande mercatino d’Europa al coperto, il leggendario albero di Natale alto 15 metri, che in passato veniva illuminato in modo sfarzoso, quest’anno è stato dotato di una illuminazione più sostenibile in linea con la crisi energetica in atto. Se vuoi che brilli di più, devi dare una mano, anzi un piede: 4 bici elettriche con generatore integrato disposte intorno all’albero infatti danno la possibilità ai visitatori di generare energia green! L’elettricità prodotta in questo modo illumina gradualmente le 300 eleganti “palle natalizie” luminose, che fanno risplendere l’albero di una luce più brillante.

Inoltre all’interno del mercatino gli organizzatori e gli espositori hanno pensato a ulteriori interventi in un momento in cui siamo tutti chiamati a superare la crisi energetica in atto e hanno deciso così di fermare i riscaldatori elettrici utilizzati negli anni precedenti.

In questo ambito anche la tecnologia LED utilizzata consente di risparmiare energia elettrica in tutto il Mercatino. Quest’anno le luci si spengono alle 22:00, solo per riaccendersi di nuovo alle 16:00. In questo modo il Christkindlimarkt vuole essere un esempio di sostenibilità, senza rinunciare ad offrire ai visitatori un’ampia offerta di prodotti, per ogni singolo desiderio natalizio.