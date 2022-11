Lo Schiaccianoci con l’Accademia Ucraina di Balletto

Si rinnova come ogni anno, l’appuntamento con gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto per tornare a sognare e a festeggiare l’atmosfera natalizia con il balletto classico per eccellenza: lo Schiaccianoci.

Lo spettacolo sarà protagonista sul palco del Teatro Arcimboldi con gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto che lo riproporranno nella versione più tradizionale secondo la tecnica e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina.

Come da tradizione, insieme agli allievi, ci saranno grandi nomi della danza mondiale come YOLANDA CORREA (prima ballerina del Teatro dell’Opera di Berlino) e MICHAL KRCMAR (primo ballerino del Teatro dell’Opera di Helsinki).

A grande richiesta Lo Schiaccianoci andrà in scena sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16.00 e alle ore 21.00 e domenica 4 dicembre alle ore 16.00.