Regali solidali per salvare tanti bambini nelle emergenze

Per questo Natale scegliendo i regali solidali UNICEF sarà possibile sostenere migliaia di bambini colpiti da malnutrizione e che vivono in situazioni di emergenza.

Con i regali di Natale le persone dimostrano affetto e vicinanza ai propri cari. Attraverso i Regali Solidali dell’UNICEF questi gesti assumono un significato ancor più importante perché allo stesso tempo aiutano tanti bambini malnutriti e che vivono situazioni di emergenza in fuga da conflitti, guerre, povertà, fenomeni climatici estremi, a sopravvivere.

Sono molte le idee dell’UNICEF per questo Natale: la Tazza in metallo vintage, la Decorazione in Stoffa Etnica, il Blocchetto UNICEF con penna, i Biglietti di Natale, con diversi soggetti; l’Astuccio bombato, un Puzzle per Bambini, la Pallina Natalizia, l’Ombrellino pieghevole, il Set arte cofanetto esagonale, l’Astuccio bombato, il Peluche orsetto con coperta.

Recandosi presso le sedi dei Comitati locali UNICEF nei mesi di novembre/dicembre o negli eventi di piazza che si terranno a ridosso di Natale in tutta Italia, sarà possibile scegliere fra le diverse idee regalo, con un’offerta minima compresa fra i 5 e i 20 euro – a seconda dell’articolo scelto.

Per trovare la sede UNICEF più vicina vista il sito http://www.unicef.it/comitati-locali/

Ecco alcuni esempi di come i fondi raccolti con i Regali solidali UNICEF possono aiutare i bambini più vulnerabili:

A fronte di un’offerta minima di 5 Euro è possibile scegliere fra: la Candela in vetro satinato, la Bandana multifunzionale, il set da 12 pastelli e/o il Set carta regalo UNICEF con etichette; con questa offerta verranno garantite 12 confezioni di latte terapeutico per il trattamento della malnutrizione grave;

A fronte di un’offerta minima di 10 Euro è possibile scegliere fra: i Biglietti di Natale, con diversi soggetti; l’Astuccio bombato e/o un Puzzle per Bambini; con questa offerta sarà possibile acquistare una bilancia per neonati.