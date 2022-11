World Toilet Day, l’importanza di igienizzare nel giusto modo le mani

Il 19 novembre si celebra la World Toilet Day, la giornata mondiale nata per sensibilizzare sull’importanza, non scontata, di avere facile accesso a servizi igienici puliti e sicuri, un vantaggio per la salute e per la dignità personale.

A seguito della pandemia, come dimostrano i dati di una ricerca Rentokil – Initial, è cresciuta la consapevolezza su come igienizzare nel giusto modo le mani può evitare, o salvaguardare, rispetto a un contagio. Sulla base di queste nuove ma consolidate percezioni in fatto di pulizia e lavaggio delle mani Initial, azienda leader mondiale nella fornitura di servizi per l’igiene, la purificazione dell’aria e profumazioni per ambiente, ha sviluppato una nuova gamma di asciugamani ad aria a basso impatto energetico.

Una linea versatile composta da tre prodotti: due eleganti asciugatori a muro Stream Dry UV e Luna Dry Standard, e dal modello hands-in X Dry Compact. Tre referenze a basso consumo energetico, dal design moderno e compatto e con attivazione automatica sicura per garantire un’asciugatura rapida e senza necessità di contatto.