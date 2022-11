“Pay per use”, ora si possono noleggiare a lungo termine gli arredi

In un’epoca segnata dalla mutevolezza delle esigenze dell’abitare contemporaneo, Contract District Group riporta al centro il consumatore, ora libero di cambiare gusti e abitudini nel tempo sfruttando la formula che consente di noleggiare a lungo termine gli arredi, una soluzione “pay per use” per la prima volta applicata anche a prodotti del mondo dell’Interior Design.

­ Strizzando l’occhio alla sostenibilità, tema imprescindibile in tempo di sharing economy, le soluzioni di noleggio a lungo termine di Contract Distict Group introducono la possibilità di noleggiare gli arredi di casa, scegliendo una durata a piacere che si tramuta in un canone mensile bilanciato a discrezione sulle proprie disponibilità di spesa.

Noleggiando gli arredi e diluendo nel tempo i canoni è così possibile accedere alla qualità e design di grandi marchi del made in Italy, per i quali, diversamente, non sempre ci sarebbero budget sufficienti.

Ecco quindi che ogni stanza della casa può trasformarsi in un raffinato ambiente di design e di qualità: dalle cucine ai tappeti e agli armadi, passando per luci e tendaggi, verde e prodotti outdoor, sono infatti moltissimi i marchi “noleggiabili”: da Ernesto Meda a Flos, da Scavolini ad Alessi, cosi come molti altri.

Una soluzione che, riducendo sensibilmente i costi da sostenere all’inizio di una locazione o di un acquisto di una nuova casa, spesso già di per sé elevati, tra caparre e altro, consente di potersi godere una casa “su misura”, completa di tutto quanto e senza scendere a compromessi sulla qualità o sul servizio.

Una scelta sostenibile, non solo in termini economici ma anche sociali: infatti, le formule studiate insieme alle design platform di Milano Contract District, Livinwow e Design Contract District consentono sì in una prima fase di portare in casa propria i pezzi più iconici del design italiano e internazionale, ma anche di deciderne il loro futuro, assicurandone in ogni caso l’ingresso in un percorso virtuoso.

­Al termine del contratto di nolo, oltre alla possibilità di richiedere il ripristino dell’immobile, si potrà infatti decidere se riscattare gli arredi, diventandone quindi proprietari a tutti gli effetti, o se restituirli. Una scelta questa che rappresenta per loro un nuovo inizio, concreto e solidale, grazie alla partnership con la Società di San Vincenzo De Paoli, Associazione Internazionale di laici cristiani che opera con empatia e grande concretezza nei vari ambiti afflitti da povertà materiali, culturali, spirituali e da grave disagio. Una ricollocazione quindi mirata, che dopo un check-up completo consente agli arredi di proseguire la propria vita all’interno di altre abitazioni, contribuendo di fatto ad aiutare persone bisognose.