Consumi sostenibili: l’alternativa che fa bene all’ambiente

Novembre è diventato ormai uno dei mesi più importanti per il commercio; tra Cyber Monday, Black Friday e corsa anticipata ai regali di Natale si stima che 4 italiani su 5 saranno coinvolti nello shopping*, per approfittare delle offerte e fare (o farsi) un regalo. Ecco perché Subito, piattaforma numero 1 in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile, con 13 milioni di utenti unici mensili**, ha deciso in questo mese di novembre di lanciare The Green Side, un progetto che promuove un approccio sostenibile all’acquisto. Grazie agli oggetti pre-loved, green per loro natura e spesso vantaggiosi anche per il portafoglio, e a consigli e suggerimenti per scegliere di acquistare in modo sostenibile. Perché un Black Friday conveniente e sostenibile è possibile!

Considerando che, nel 2021, il Black Friday ha generato una spesa di circa 1,8 miliardi di euro, immettendo in un solo giorno nell’atmosfera oltre 429mila tonnellate di CO2 – come andare in aereo 435 volte da Londra a New York e viceversa*** – la sensibilizzazione verso un approccio sostenibile agli acquisti risulta fondamentale.

The Green Side è uno spazio interattivo, ricco di suggerimenti per scegliere la via più sostenibile agli acquisti, approfittando degli affari ma con più consapevolezza. Informatica, Videogiochi&Console ma anche Arredamento, Abbigliamento sportivo e tante altre categorie di prodotti particolarmente ricercati in questo periodo, dove trovare spunti per passare al “lato verde” degli acquisti. Consigli che si estendono anche al food, grazie a Too Good To Go, app n°1 contro lo spreco alimentare, che suggerisce come leggere al meglio le etichette per acquistare consapevolmente e allungare la vita di prodotti ancora ottimi. E anche al packaging, grazie a Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, che propone poche e semplici regole per utilizzare, riutilizzare e differenziare al meglio gli imballaggi in carta e cartone con cui i prodotti acquistati tramite e non solo arrivano sani e salvi nelle nostre mani, e che, proprio attraverso il riciclo tornano a nuova vita in un perfetto esempio di economia circolare.

Scegliere il lato verde degli acquisti: l’economia circolare e il DNA sostenibile della second hand

Dati alla mano, ci sono piccole scelte consapevoli alla portata di tutti che possono fare la differenza, come quella di preferire la second hand: acquistando usato, si allunga la vita di un bene e si evitano i costi ambientali della sua dismissione in discarica; allo stesso tempo si evita la produzione del corrispettivo nuovo, con risparmio di materie prime e emissioni di CO2. Solo su Subito, nel 2021, grazie a 24 milioni di compravendite è stata evitata l’emissione di 5,6 milioni di tonnellate di CO2, che corrispondono all’azzeramento dell’impronta ambientale di 770.000 italiani e a questo si aggiunge il risparmio anche di materie prime: 2,2 milioni di tonnellate di acciaio, 202 mila tonnellate di alluminio, 319 mila tonnellate di plastica****. Il DNA sostenibile della second hand è una delle scelte possibil per fortuna già seguita da molti: nel 2021 l’economia dell’usato ha coinvolto 23 milioni di persone per un valore generato di 24 miliardi di euro, pari all’1,4% del PIL*****.

Black Friday e second hand: fare bene al pianeta e alle proprie tasche, tutto l’anno

Comprare e vendere prodotti pre-loved, comodamente dal proprio smartphone, in ogni luogo e in ogni momento della giornata, è diventato di fatto la nuova normalità. Come messo in luce dall’Osservatorio Second Hand Economy 2021 condotto da BVA Doxa per Subito, la metà della compravendita di usato si fa online, un’abitudine perfetta anche per il Black Friday, perché rappresenta un’alternativa conveniente economicamente, per tutto l’anno e anche per l’ambiente.

Spedizioni e pagamenti integrati in piattaforma, protezione acquisti, gestione di tutto il processo di acquisto tramite chat in app: il servizio TuttoSubito ha reso la compravendita dell’usato paragonabile all’e-commerce, servizio particolarmente apprezzato per beni di valore medio-alto, con particolare riferimento all’elettronica di consumo, in primis Informatica, Console&Videogiochi e Telefonia, i prodotti che spopolano a novembre.

Con TuttoSubito gli utenti più attenti a massimizzare le offerte del Black Friday possono attivare un circolo virtuoso: mettendo in vendita il proprio usato si può accumulare un budget aggiuntivo pronto per essere reinvestito nell’acquisto dell’oggetto dei propri desideri, sempre tramite TuttoSubito. In questo modo, senza troppi sforzi, si ottiene il duplice vantaggio di liberare spazio in casa e guadagnare, incidendo il meno possibile sul portafoglio e sull’ambiente. L’usato in questo campo non è solo un modo per risparmiare, ma è anche una maniera smart di trovare i regali perfetti, dagli ultimi gadget tecnologici, spesso mai usati, agli oggetti vintage per chi ha la passione del retro-gaming o del modernariato tech, sempre strizzando l’occhio all’ambiente e al risparmio.

Ecco come si può trasformare il Black Friday in un novembre green. Le occasioni per dare nuova vita alle cose che non servono più ci sono, e la soddisfazione di un acquisto utile e gratificante anche per il pianeta fa passare davvero al Green Side della vita. Aiutando grazie allo shopping a rendere il mondo un luogo più sostenibile. Per scoprire tutto il progetto: https://promo.subito.it/thegreenside/