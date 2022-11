‘C’era una volta… il Libro’, volumi antichi in fiera a Cesena

Arriveranno da tutta Italia, ma anche da Francia, Olanda, Spagna, gli espositori specializzati – una sessantina in tutto – protagonisti dell’undicesima edizione di ‘C’era una volta… il Libro’, la fiera più importante dell’Emilia Romagna dedicata ai volumi antichi, che si terrà sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 a Cesena Fiera.

Nei padiglioni fieristici saranno presenti librerie specializzate in libri antichi o di difficile reperibilità. Particolarmente nutrita la presenza di A.L.A.I (Associazione Librai Antiquari d’Italia, unica associazione di categoria esistente in Italia, è garanzia di assoluta competenza e professionalità nel campo dei libri antichi, delle stampe e delle carte geografiche), che sarà rappresentata da 9 librerie. In particolare, fra esse ci sarà Giuseppe Solmi Studio Bibliografico, di Ozzano dell’Emilia, che porterà alcuni preziosi manoscritti medievali occidentali ed orientali.

Ma, accanto a questi pezzi unici dall’elevato valore di mercato, curiosando fra i banchi si potranno trovare volumi rari, prime edizioni, titoli fuori catalogo.

Presenti anche commercianti specializzati nella stampe d’arte ed antiche. Ad esempio, lo Studio Fabrizio Pazzaglia di Urbino ha annunciato che porterà opere di grandi maestri dell’incisione dal ‘500 all’ ‘800 (come Durer e Rembrandt) e grafiche dei protagonisti della storia dell’arte del ‘900 europeo (come Burri, Fontana ecc.), mentre la Galleria Ai Tre Torchi di Torino proporrà una selezione di stampe antiche giapponesi.

Ma ci sarà anche una ricca offerta di carte geografiche, mappe e vedute italiane, europee e del mondo, planisferi, carte celesti, carte nautiche ecc., e di stampe decorative di ogni epoca e soggetto, oggi particolarmente ricercate da arredatori di interni e architetti a caccia di originali complementi d’arredo.

L’evento viene ospitato nella cornice di “C’era una volta…” la kermesse dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria in programma negli stessi giorni con oltre 200 espositori da tutta la Penisola. In programma nel terzo weekend di ogni mese, la Mostra mercato dedicata agli appassionati di antichità si è imposta come principale vetrina di settore della Romagna.