Festivalmeteorologia 2022: al via a Rovereto l’ottava edizione

Venerdì 11 novembre prende il via l’ottava edizione del Festivalmeteorologia. Nei giorni in cui in Egitto si tiene la COP27, Rovereto ospita il festival dedicato alla scienza del meteo e allo studio dei cambiamenti climatici.

La rassegna, che ogni anno propone un fitto programma di interventi, approfondimenti e dibattiti, si svolgerà dal 11 al 12 novembre presso il Palazzetto dello Sport e analizzerà la dimensione internazionale della meteorologia.

In questa ottava edizione il festival valorizza l’impostazione interdisciplinare che da sempre caratterizza la scienza meteorologica e si apre alla dimensione internazionale, necessaria per comprendere appieno la complessità dei fenomeni globali.

Da venerdì 11 novembre Il Festival entra nel vivo e ad aprire i lavori sarà il tema della digitalizzazione di dati meteorologici storici ma ci sarà anche un collegamento direttamente dalla COP27 e interessanti incontri sul ruolo delle organizzazioni meteorologiche internazionali e dell’agenzia ItaliaMeteo.

Meteorologia ma anche letteratura nella serata di venerdì 11 alle 21.00 presso il Teatro Zandonai di Rovereto andrà in scena il Dialogo tra letteratura e meteorologia: La nebbia di Calvino, in occasione del centenario della nascita del celebre autore.

Nei due giorni è possibile interagire con enti di ricerca, associazioni, istituzioni, aziende ed enti formativi nell’area MeteoExpo.

E per i più piccoli e le scuole la Fondazione Museo Civico di Rovereto organizza attività e laboratori didattici.

Il Festival proseguirà poi sabato 12 novembre con altri appuntamenti.