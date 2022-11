Al via BookCity Milano, ‘Indagare l’animo umano’

La serata d’apertura dell’undicesima edizione di BookCity Milano, intitolata Indagare l’animo umano, si terrà mercoledì 16 novembre alle 20.30 al Teatro Dal Verme: l’ospite d’onore sarà lo scrittore norvegese Karl Ove Knausgård.

Celebre per le sue opere d’ispirazione autobiografica caratterizzate dalla commistione di generi e di stili, Knausgård è una delle voci più significative del panorama letterario europeo contemporaneo, ma anche una delle più misteriose: refrattario alle apparizioni in pubblico, Indagare l’animo umano sarà il suo primo importante evento pubblico in Italia.

Come da tradizione, Knausgård riceverà il Sigillo della Città dal Sindaco di Milano e sarà protagonista di un dialogo con lo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi, Premio Strega 2021; seguirà una riflessione della scrittrice Melania Mazzucco, Premio Strega 2003, dedicata al tema dell’anno, quella vita ibrida che sarà il focus principale di BCM22.

Condotta dalla scrittrice Giovanna Zucconi, la serata vuole mettere in luce il ruolo fondamentale della letteratura nell’indagare l’animo: strumento imprescindibile per la comprensione di una società sempre più complessa, e sempre più ibrida, in tutte le sue parti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.