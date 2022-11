Questo Natale sfoggia un look solidale

Freddo frizzantino, neve che scende, il calore del camino appena acceso, i canti di natale e la tavola imbandita. Un’atmosfera fiabesca e magica quella del Natale, hai già pensato a cosa indossare per il cenone?

Questo Natale indossa o regala un abito che sia bello e allo stesso tempo etico e sostenibile: perché a Natale facciamo tutti la cosa giusta!

YOU è la nuova collezione di On Earth Altromercato Autunno – Inverno 2022, una Cooperative Collection di moda etica. Sotto il brand brand On Earth si uniscono diverse realtà etiche produttrici di abbigliamento ecosostenibile con l’obiettivo di promuovere una moda che rispetti le persone e l’ambiente.

On Earth offre proposte coordinate di abbigliamento etico, accessori e bijoux realizzati in Italia e nel Sud del Mondo. Una produzione artigianale, originale e rispettosa del pianeta.

Il rosa e il verde sono i colori principali della collezione che si sviluppano poi in diverse saturazioni e luminosità. Il verde rappresenta l’armonia, la serenità e la pace che le festività portano; il rosa invece rappresenta l’empatia e la gentilezza che contraddistingue le persone in questo periodo.

Tutti i capi della collezione sono realizzati da artigiani produttori, soprattutto donne, che grazie al loro lavoro riescono a raggiungere l’indipendenza e molte di loro ad allontanarsi da situazioni di disagio e violenza. Si tratta delle artigiane indiane dei gruppi di Asha, Manjeen, Auromira, Assisi, Creative, EMA, MKS che lavorano ogni giorno per progetti di sviluppo sociale e di empowerment femminile, così come Camari in Ecuador, Allpa in Perù, KTS in Nepal e Cooperativa Sociale Quid in Italia.

Una soluzione alla fast fashion esiste: è la moda etica che rispetta le persone e l’ambiente, chi produce i capi e chi li indossa.

A Natale fai anche tu la tua parte.

La collezione YOU di On Earth è disponibile in selezionate Botteghe Altromercato.

A questo link è possibile visionare il lookbook della collezione You On Earth AI 22.