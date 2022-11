Mobilità sostenibile: Wallbox a Key Energy 2022 (Rimini – dall’8 all’11 novembre)

Wallbox, azienda leader nel settore delle ricariche per veicoli elettrici e di altri dispositivi per la gestione energetica, presenta per la prima volta in Italia alcune delle ultime novità di prodotto in occasione di Key Energy, la fiera di riferimento internazionale per favorire e accelerare il processo di diffusione delle energie rinnovabili.

L’evento si terrà dall’8 all’11 novembre presso la Fiera di Rimini e Wallbox sarà presente con uno stand dedicato (Stand 40, Pad B7) dove i visitatori potranno toccare con mano i più recenti e innovativi prodotti rispettivamente per uso domestico, aziendale e pubblico. Tutte soluzioni intuitive e sempre connesse, pensate per rendere l’esperienza di ricarica dei veicoli elettrici migliore e ancora più smart. In particolare, nei giorni della fiera saranno presenti il nuovo caricatore ad uso domestico Pulsar Max, la soluzione per aziende Commander 2s e quella per ricarica pubblica Supernova.

Wallbox offre un portafoglio completo di soluzioni di ricarica e gestione dell’energia ed è in costante espansione per incentivare e rendere più semplice l’adozione di veicoli elettrici nel mondo. A Key Energy, sarà possibile incontrare il team di Wallbox e conoscere le soluzioni destinate a modificare l’attuale modello di gestione energetica verso una mobilità a emissioni zero.