Opportunità di lavoro con Costa, Hilton e Club Med per i diplomandi

Tre date da segnare in calendario: 13 dicembre 2022, 13 gennaio 2023 e 23 febbraio 2023

Opportunità di lavoro con Costa, Hilton e Club Med per gli studenti che prenderanno parte a “Goethe – Giornate di Orientamento & Empowerment Tourism Hospitality Evolution”, l’iniziativa gratuita riservata alle scuole superiori ad indirizzo turistico, alberghiero e linguistico.

Un evento digitale in tre giorni che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e che vedrà la partecipazione non solo delle aziende leader del mondo turistico, ma anche dei più noti Atenei universitari, degli ITS e delle Scuole di formazione, delle Business school e delle Academy.

Il tutto per accompagnare i ragazzi nella scelta del percorso post diploma più in linea con le proprie attitudini tra le diverse ipotesi possibili: ingresso diretto nel mercato del lavoro, percorso professionalizzante e di alta formazione, percorso universitario.

Sono tante, infatti, le figure professionali richieste dalle aziende del settore alle quali, chi ha appena concluso il percorso di studi, può approcciarsi.

In questo modo, gli organizzatori dell’iniziativa – ovvero FormazioneTurismo.com e LavoroTurismo.com, i più famosi e importanti portali italiani dedicati alla formazione e al lavoro in ambito turistico – contano di centrare gli obiettivi che si sono prefissati con la realizzazione di questo evento: aiutare i giovani a scegliere un percorso professionale che li soddisfi e che dia loro una concreta possibilità di fare carriera.

In ciascuno dei tre appuntamenti digitali di Goethe – che si terranno il 13 dicembre 2022, il 13 gennaio 2023 e il 23 febbraio 2023 – i partecipanti potranno scoprire quali sono le figure professionali oggi più ricercate, quali le competenze più richieste e quali le skills più desiderate.

Costa Crociere, Hilton e Club Med sono tra le aziende che generalmente mantengono attive tutto l’anno le campagne di recruiting per le figure professionali necessarie. Ed offrono ai giovani la concreta opportunità di accedere al mondo del lavoro sia in Italia che all’estero.

Il Progetto Goethe rappresenterà un’importante occasione per mettere in contatto tra loro i segmenti della domanda e dell’offerta lavorativa nell’ambito dell’accoglienza e dell’hospitality.

Il settore turistico continua ad essere uno dei segmenti che, in Italia ma non solo, continua ad offrire molteplici opportunità lavorative per i giovani. In particolare è un comparto che, più di altri, prevede l’inserimento lavorativo già a partire dal diploma.

Accanto alle aziende già citate, Goethe ospiterà altre imprese di riconosciuto rilievo.

La partecipazione degli studenti, professori e istituti scolastici a “Goethe – Giornate di Orientamento & Empowerment Tourism Hospitality Evolution” è interamente gratuita.

Per saperne di più: https://www.formazioneturismo.com/giornate-goethe/

FormazioneTurismo.com – goethe@formazioneturismo.com