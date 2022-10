Giornata Mondiale della vista, l’importanza della prevenzione delle malattie oculari

Giovedì 13 ottobre 2022 si celebra la Giornata Mondiale della vista: un’occasione importante per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione delle malattie oculari che, se non curate, possono pregiudicare la qualità visiva e talvolta portare alla cecità. Non per niente l’occhio è definito la nostra “finestra sul mondo”: un controllo regolare degli occhi da parte di un professionista qualificato dovrebbe essere parte integrante della routine di prevenzione per la nostra salute.

ZEISS Vision Care, da sempre attenta al benessere visivo delle persone e in prima linea per quanto riguarda la prevenzione, sottolinea l’importanza di prendersi cura dei propri occhi in ogni momento della giornata, all’aperto quanto al chiuso, in estate come in inverno. Per questo ha deciso di organizzare una speciale diretta Instagram sulla pagina IG di ZEISS Vision Care Italia giovedì 13 ottobre alle ore 21, che vedrà coinvolti il Dottor Franco Spedale, direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta, e Marco Locatelli, Product Manager di Carl Zeiss Vision Italia.

Già a partire da venerdì 7 ottobre, collegandosi alla pagina Instagram di ZEISS Vision Care Italia sarà possibile rispondere a brevi quiz o scrivere la propria domanda in anticipo, che sarà poi letta in diretta giovedì e a cui i due esperti risponderanno, insieme alle altre curiosità, dubbi o fake news che gli utenti collegati potranno chiedere in diretta.

L’obiettivo sarà quello di fare chiarezza, elencando verità e falsi miti sulla vista e sugli occhi, smentendo le fake news della rete o i rimedi casalinghi in caso di malattie oculari. Durante la diretta gli esperti non solo risponderanno alle domande, ma sveleranno anche alcune curiosità relative alla nostra visione e al modo in cui i nostri occhi interagiscono col mondo circostante: consigli che, se conosciuti, possono contribuire all’identificazione precoce di eventuali problematiche o risolvere fastidi molto comuni, come la secchezza oculare, l’affaticamento visivo dovuto al lavoro al computer, emicranie e difficoltà di messa a fuoco.

Alcuni degli argomenti che verranno affrontati, e per i quali sono già arrivate le prime domande, saranno: alimentazione e salute degli occhi: esiste una relazione? La “ginnastica” per gli occhi serve davvero? Cosa comporta sforzare la vista senza un paio di lenti adeguati?

Non mancheranno i consigli per proteggersi dai raggi UV, anche in vista della prossima stagione sciistica, quando, con il riverbero della neve, il rischio aumenta. Di questo e di molto altro si parlerà durante la diretta Instagram, che verrà poi riproposta come registrazione nei giorni seguenti per coloro che se la fossero persa.

In occasione della giornata mondiale della vista, gli esperti ZEISS ricordano: “Non solo è importante sottoporsi ad un checkup visivo completo con regolarità, ma che è anche fondamentale monitorare le proprie abitudini e il proprio stile di vita per trovare, se necessario, le lenti da vista più adatte alle proprie esigenze. Questo oggi è possibile anche iniziando con un semplice test che ognuno di noi può effettuare comodamente da casa, grazie alla web app Il Mio Profilo Visivo”.