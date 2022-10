Intelligenza Artificiale, a Roma la presentazione del Manifesto Transatlantico

Giorno dopo giorno l’intelligenza artificiale sta conquistando sempre più aspetti della nostra vita: il modo in cui lavoriamo, l, vendiamo, comunichiamo, stabiliamo e manteniamo relazioni sociali, ad esempio. I sistemi di intelligenza artificiale stanno incidendo sui diritti individuali, sull’economia e sulla politica, ponendo nuove minacce alle istituzioni, ai processi democratici e al benessere delle persone.

Di fronte a tali formidabili sfide, e ai relativi rischi, un gruppo di riflessione sulla democrazia e sullo stato di diritto, formato da 18 grandi esperti europei e statunitensi, con il supporto della Tavola rotonda di Atene sull’IA e lo Stato di diritto, di The Future Society (TFS) e dell’Institute of Future and Innovation Studies della John Cabot University, ha elaborato un Manifesto.

“Enforcing Law in the Age of Artificial Intelligence”: s’intitola così il “Manifesto del consenso transatlantico” che sarà presentato a Roma, lunedì 10 ottobre, alle ore 18, presso la sede della John Cabot University, in via della Lungara 233, Trastevere.

Il Manifesto chiede l’applicazione delle leggi che regolano i sistemi di intelligenza artificiale; sottolinea l’importanza della cooperazione transatlantica per salvaguardare i valori democratici e i diritti umani, vuole facilitare lo sviluppo di un modello giuridico di buone pratiche che funga da standard globale. Il Manifesto si prefigge, inoltre, di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori sull’importanza della tematica e sull’urgenza delle risposte.