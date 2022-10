Il 31 Ottobre al Castello di Montechiarugolo per la notte più terrificante dell’anno

Le ombre della notte si attorcigliano come serpenti famelici intorno al Castello di Montechiarugolo. Tutto pare tranquillo, ma, nell’oscurità, qualcosa si muove celatamente, annusando l’aria e scrutandosi intorno, in cerca di nuove vittime…

Una serata di suspense e divertimento, il 31 Ottobre! Per la notte più terrificante dell’anno, Only4U, destination management company italiana specializzata in turismo esperienziale, propone un evento al Castello di Montechiarugolo, il maniero medievale dalle alte a possenti mura dal fascino intramontabile, a 20 km da Parma e da Reggio Emilia.

Il castello sarà teatro di una vicenda – drammatica e terrificante – in cui i protagonisti dovranno trovare il coraggio di indagare sul mistero che da tempo immemore grava sugli abitanti.

L’evento prevede un tour animato del maniero, nelle cui sale verrà messa in scena una vicenda a marcata connotazione narrativa, dalle tinte noir, con elementi thriller e sovrannaturali. I partecipanti, guidati da un attore, si avventureranno in un percorso, lungo le stanze del castello, attraverso i camminamenti di ronda, e negli ambienti esterni, con tappe presidiate da attori in costume, elementi scenici e piccoli enigmi da risolvere, che aumenteranno l’immersività e il coinvolgimento dei partecipanti.

Orario & Sede

31 ottobre, a partire delle 19:00

Montechiarugolo, Piazza Mazzini, 1, 43022 Montechiarugolo PR, Italia