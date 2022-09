Italiani in viaggio: educati e sensibili

L’aeroporto è il punto di partenza di tante avventure, fin da subito capace di far percepire la sua unicità e, soprattutto, quella dei suoi viaggiatori. Luogo di arrivi, di partenze e saluti, ma soprattutto di incontri e circostanze inaspettate. A tal proposito, eDreams, la più grande agenzia di viaggi online d’Europa, ha scoperto gli aneddoti più divertenti che i viaggiatori hanno vissuto all’imbarco e durante il volo, per raccontare e condividere le storie più particolari.

Italiani in viaggio: passione musica

A quanto pare è il canto la “stranezza” più notata dai nostri connazionali: il 28% ha affermato che la cosa più particolare a cui ha assistito sono proprio le persone che hanno dato dimostrazione delle loro doti canore, spesso a voce veramente alta. Una particolarità notata in egual misura sia da uomini sia da donne (28%) e soprattutto dalla fascia di giovani compresa tra i 28 e i 34 anni (38%). La seconda situazione che ha colpito il 16% degli italiani in viaggio è stata incontrare gente talmente stanca che dormiva nei posti più bizzarri, come corridoi e bagni. Mentre solo l’8% degli italiani ha visto, addirittura, uomini a torso nudo.

Il volo: un momento di riposo e di via libera alle emozioni

Se passiamo alle confessioni, alla domanda “Cosa è successo a te in aereo?”, il 31% ha ammesso di russare durante un viaggio, mentre al 21% è capitato di addormentarsi sulla spalla del vicino di posto (anche se sconosciuto). Tendenze che avvicinano il comportamento dei viaggiatori del Belpaese a quelli stranieri, infatti le percentuali del campione totale si attestano al 27% per il sonno rumoroso e al 18% quando si parla di utilizzare il passeggero accanto come cuscino. Tra le domande più piccanti è stato chiesto se era capitato di fare sesso in bagno: solo il 5% degli intervistati ha confessato di essersi concesso qualche momento d’intimità in aereo; per queste situazioni provocanti il primato va ai cittadini US con il 16% delle risposte, un numero decisamente superiore alla media globale del 7%. Inoltre, gli italiani salgono sul podio per la sensibilità: il 19% è stato colto a commuoversi fino alle lacrime per un film, al secondo posto dopo gli americani (il 22%).

Cambio di rotta per gli italiani: tra i più rispettosi, tranne che per la scelta del posto

Da questa indagine emerge che gli italiani sono tra i traveller più educati: il 41% degli intervistati afferma che non è mai stato colto a fare niente di imbarazzante. Solo il 5% dichiara di aver esagerato con l’alcol, trend inferiore rispetto alla media internazionale del 15%. Mentre il 35% ammette di essersi seduto di proposito al posto di un’altra persona perché non era soddisfatto del suo, una tendenza superiore alla media generale del 30%. I nostri connazionali sono anche puntuali e precisi: l’81% degli intervistati ha dichiarato di non aver mai perso l’aereo quando si trovava già in aeroporto, mentre gli sfortunati hanno ammesso di non essere arrivati in tempo per aver sbagliato gate (46%), anche in questo caso gli italiani dimostrano maggiore attenzione degli altri Paesi intervistati.

Infine sono ottime le prospettive per le nuove generazioni: secondo l’indagine effettuata da eDreams, il 45% degli intervistati con un’età compresa fra i 18 e i 24 anni ha dichiarato di non aver mai commesso qualcosa di imbarazzante durante un volo aereo.

(*) Metodologia: dati estratti da un sondaggio condotto per eDreams ODIGEO da OnePoll su oltre 10.000 viaggiatori provenienti da Italia, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Portogallo, Germania e Francia. In particolare, hanno partecipato allo studio gli adulti che sono stati in vacanza all’estero negli ultimi 5 anni e che hanno preso almeno una volta l’aereo. In Italia l’indagine è stata condotta su un campione di 1000 intervistati dal 15 al 25 agosto 2022.