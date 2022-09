Alberoni: “Per incentivare i matrimoni si riscoprano la poesia e la cultura”

Per i primi nove mesi del 2021 i dati diffusi dall’Istat indicano, rispetto allo stesso periodo del 2020, un raddoppio dei matrimoni. Le coppie tornano a sposarsi e questo fa ben sperare sia per la crescita demografica del Paese sia per la crescita economica del settore. “Nel tempo e nell’evoluzione sociale italiana molte cose sono cambiate” spiega il sociologo Francesco Alberoni commentando la ripresa del settore e l’annuncio delle date di apertura della manifestazione TuttoSposi, in programma dal 22 al 30 ottobre prossimo presso il quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli.

“Il matrimonio, soprattutto al Sud- prosegue Alberoni- è un evento molto sentito nella vita delle persone e nei periodi in cui l’attualità e il momento storico non favoriscono la nascita di nuove famiglie a causa delle difficoltà che stiamo vivendo, pandemia, guerra, aumento dei costi, si dovrebbe intervenire incentivando il ricorso alla cultura e all’arte che avvicinano e colmano le distanze sociali che abbiamo vissuto negli ultimi anni”.

Durante l’evento che si terrà ad ottobre, per ridare centralità al ruolo della famiglia e alla sua importanza, ampio spazio sarà dedicato ai Forum Della Famiglia la cui presidenza onoraria inizialmente fu affidata all’avvocato matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e di Milano, l’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, l’Università Partenope di Napoli. TuttoSposi è promosso dall’Osservatorio Familiare Italiano, fondato da giovani studentesse universitarie con l’obiettivo di divulgare la cultura del matrimonio inteso come cellula primordiale della società.

“Si è persa la poesia perché la gente si è impegnata più sulla praticità- conclude Alberoni-. Anche i più grandi scrittori non si sono mai arricchiti con la poesia, ma hanno lasciato una ricchezza inestimabile alla società. Per questo esiste una stretta correlazione tra l’amore e ogni forma di arte. La cosa migliore è aiutare i giovani a studiare e sviluppare una cultura orientata al bello”.