Back to School: Olio EVO l’alleato perfetto delle funzioni cerebrali

Con l’arrivo di settembre è tempo per i ragazzi di tornare tra i banchi di scuola, rivedere i compagni e imparare cose nuove. Concentrazione e memoria, fondamentali per lo studio, possono essere supportati attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata, tenendo in particolare considerazione gli alimenti alleati dell’attività cerebrale, come l’olio extra vergine d’oliva.

“Oltre ad arricchire le ricette con il suo sapore, l’olio extravergine d’oliva contribuisce a rallentare l’invecchiamento del cervello e a mantenere le capacità di memoria – spiega Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto in nutrizione ed educazione alimentare; l’olio evo è un alimento che quindi può aiutare anche le funzioni cerebrali di ragazzi e giovanissimi quando si torna sui libri. “Secondo uno studio italiano], i polifenoli presenti nell’olio extravergine, possono addirittura invertire il processo dell’invecchiamento neurale. In particolare l’idrossitirosolo (composto chimico vegetale in parte responsabile per il gusto leggermente amaro e pungente dell’olio d’oliva), grazie alle sue proprietà antiossidanti e protettive, stimola la produzione di nuovi neuroni e difende le cellule nervose dall’invecchiamento”.

L’olio evo può essere impiegato in tutti i pasti, dalla prima colazione alla cena. Ad esempio, per cominciare bene la giornata di studio, Oleificio Zucchi propone di realizzare i Cookies all’Olio Extra Vergine d’Oliva 100% italiano da filiera certificata Sostenibile Zucchi con gocce di cioccolato. Questi biscotti, originari di New York, sono l’ideale per la prima colazione, un pasto importantissimo per una sana dieta per tutti, ma in particolar modo per i bambini, che non dovrebbero mai saltarla.

La ricetta dei cookies prevede pochi e semplici ingredienti: farina, latte, cioccolato fondente, uova, cacao, lievito, nocciole, zucchero, un pizzico di sale e l’Olio Extra Vergine d’Oliva 100% italiano da filiera certificata Sostenibile Zucchi, reso versatile anche per ricette dolci dal suo ricco profilo aromatico. Unendoli seguendo le indicazioni e le quantità indicate nella ricetta di Oleificio Zucchi, sarà possibile creare un impasto che dovrà essere lasciato a riposo nel frigorifero e successivamente disposto in palline sulla teglia e infornato.

L’olio extra vergine d’oliva si conferma un alleato del benessere e pochi cucchiai all’interno dei pasti, a crudo o nelle preparazioni, portano diversi benefici, tra cui il sostegno alle funzioni cerebrali.