Piante: per rendere più green e confortevole lo spazio lavorativo

Con il rientro dalle vacanze anche l’ufficio può essere un posto in cui ritrovare benessere al termine delle vacanze.

Parola di Initial, azienda leader mondiale nella fornitura di servizi per l’igiene, la purificazione dell’aria e profumazioni per ambiente, che grazie al suo servizio di piante da interno si occupa di migliorare l’igiene e aumentare il livello di benessere dei dipendenti, decorando gli spazi di lavoro in modo funzionale e con il giusto gusto estetico.

All’interno di un ambiente di lavoro sano e ricco di verde infatti, i dipendenti sono propensi a lavorare fino al 12% più velocemente e dedicare il 15% di tempo in più alla loro attività principale aumentando così la loro produttività complessiva di un +16%. Predisporre un ambiente coinvolgente e permettere al proprio dipendente di sentirsi bene, sono due elementi correlati che aumentano le performance del lavoratore il quale, operando in uno spazio in cui sentirsi libero di esprimersi psicologicamente e fisicamente, riesce ad aumentare la propria produttività personale (+32%).