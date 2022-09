Bambini, torna a Modena “Cuochi per un giorno”

Torna, dopo due anni di stop forzato, l’unica manifestazione in Italia che coinvolge 7mila bambini in due giorni per trasmettere in modo semplice, ludico e stimolante la passione, le tecniche e le tradizioni legate alla cucina. Come? Grandi chef come Luca Marchini, Franco Aliberti, Simone Cipriani, Giacomo Devoto guidano i piccoli cuochi nella preparazione di decine di ricette, dagli antipasti ai dolci. Intervengono numerosi ospiti, tra cui la food blogger Alice Agnelli – in arte “A Gipsy in the Kitchen” – e la scienziata ambientale, blogger e scrittrice Lisa Casali. L’appuntamento con Cuochi per un giorno – che festeggia i 10 anni – è l’1 e il 2 ottobre presso il Club La Meridiana, alle porte di Modena. Parte del ricavato andrà all’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per offrire assistenza medica e psicologica ai bambini ammalati di leucemia e linfoma e ai clown di corsia di VIP Modena Onlus