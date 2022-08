Tour della Pace, attraverso il Teatromobile di Bubamara Teatro

Mercoledì 31 agosto ore 21.00 in Piazza XXV Aprile la compagnia Bubamara Teatro, Residenza Artistica della Toscana con sede nel Teatro di Buti (Pisa), presenta ESTREMO EST all’interno del cartellone estivo BUTI OFF. Nato da un’idea di Paola Marcone, direttore artistico di Bubamara Teatro, ESTREMO EST con Fabio Bartolomei e Francesca Galli è un esperimento di felicità condivisa in cui si chiede allo spettatore di essere parte integrante dello spettacolo. La musica sarà lo slancio propulsore per far ballare il pubblico in una sorprendente discoteca in cui immergersi nelle sonorità più orientali dell’Eurasia, per ricreare un’atmosfera lontana dalle follie belliche e in cui sia possibile idealmente risolvere qualsiasi contrasto.

Bubamara sarà in scena attraverso il Teatromobile ovvero uno spazio teatrale semovente nato per facilitare la fruizione dello spettacolo dal vivo in un contesto all’aperto. Il progetto concepito inizialmente per superare le limitazioni dettate dalla pandemia, adesso è un mezzo utile a capovolgere un paradigma sempre più arduo: “anzichè sforzarci per portare il pubblico a teatro, è la compagnia teatrale che va allo spettatore, così come ci insegnano esperienze del passato e la buona prassi del teatro di strada. Il Teatromobile nasce dalla trasformazione di un furgone da lavoro che, con un intervento artigianale, è stato riconfigurato per avere un piccolo palco, un proscenio e un arcoscenico che possono essere montati in un tempo contenuto. Con uno strumento così agevole, per la compagnia è stato naturale elaborare il “Tour della Pace”, una nuova proposta per mettere in circolazione spettacoli e riflessioni. Ora, accanto al primo lavoro che ha inaugurato il Teatromobile – L’Uomo dei due mondi – sul tema dell’inclusione e la valorizzazione delle differenze nasce ESTREMO EST: Ballare. Ascoltare la musica. Ballare e lasciarsi andare alle emozioni. Sudare. Ridere. Incrociare gli occhi degli altri. Stare bene. Avere voglia di incontrare l’altro che vive le stesse sensazioni. E’ tutto così semplice. In tutto il mondo è così. La globalizzazione del piacere. L’universalità del divertimento. Anche per i ragazzi di Mosca e di Kiev è così. A loro è dedicato ESTREMO EST: Dancehall + Dj set live: pangea-musicale euroasiatica e melting pop-poetico della steppa.”