Ferragosto: ecco le idee per una grigliata 100% vegetale

Troppo spesso la griglia è terreno di scontro per chi ha scelto un’alimentazione senza derivati animali e chi invece ne consuma ancora, ma come Animal Equality abbiamo voluto divulgare nuovamente quanto sia semplice e possibile scegliere di sfatare questo mito. Oggi è possibile infatti realizzare un vero e proprio barbecue – con profumi, sapori, salse e contorni – anche senza carne o derivati animali.

Animal Equality ha chiesto a 4 chef esperti di cucina a base vegetale di darci i loro consigli su cosa mettere sulla griglia questo Ferragosto e di realizzare un ricettario per la grigliata vegan disponibile e scaricabile anche in pdf, tra prodotti sostitutivi della carne pronti da mettere sulla brace a idee con verdure, tofu e seitan per un barbecue capace di soddisfare chiunque, che vi farà vivere la grigliata di Ferragosto – o qualunque altro barbecue estivo – con il piacere di mangiare bene, stare in compagnia e con la consapevolezza di aver fatto la scelta più giusta per voi, per il Pianeta e per gli animali.

Ubaldo, meglio conosciuto come Uvegano su Instagram, si definisce uno chef napovegano, consiglia per una grigliata a prova di amici scettici i burger a base vegetale di Beyond Meat, ma anche Unconventional, The Next Level, Garden Gourmet, quelli Heura e quelli della Findus, tutti prodotti che è ormai facilissimo trovare nei supermercati più forniti. Ci sono ormai valide alternative anche ai burger di pollo, come quelli della Lidl Vegan Patties, e ai Wurstel, come i viennesi di Taifun e della Wheaty.

Per Essenza Vegetale, spazio Instagram di Silvia su cui condivide le sue ricette vegane e la sua passione per la food photography, se si parla di grigliata estiva vegana non possono mancare innanzitutto delle belle verdure di stagione: senza dubbio peperoni e melanzane, che possono accompagnare un tofu marinato in una salsina preparata con salsa di soia, limone, sale ed erbe aromatiche. Il tofu marinato può essere messo così direttamente sulla griglia, oppure tagliato a cubetti per preparare degli ottimi spiedini.

Caterina Mosca, chef specializzata in cucina naturale e ideatrice della scuola volante di cucina naturale “Baciami in cucina”, associa da sempre la grigliata a feste e momenti di felicità con gli amici e nelle sue non mancano di certo burger e salsicce di vari brand, anzi, la grigliata è proprio un’occasione per sperimentare nuove marche e preparazioni. Ma per chi come lei non ama troppo i prodotti industriali ci si può sbizzarrire nelle grigliate di verdure, associando salse e marinature creative, le sue preferite: zucca, marinata prima con zenzero e poi condita con maionese al lemongrass e peperoncino. Asparagi, conditi con olio crudo, sale e aceto balsamico.

Infine, sulla griglia di Tadzio Pederzolli – chef del ristorante “Radicetonda” a Milano e di Chef In Camicia su Instagram – i burger vegetali e le salsicce veg che ormai sono facilmente reperibili in qualsiasi supermercato… il brand che consiglia? “Unconventional burger”.