Salute mentale: la chiave di successo per gestire un’azienda

Un nuovo studio di SumUp ha chiesto a 510 imprenditori italiani quali siano le più grandi sfide che affrontano nella gestione di un business. Dato che quasi l’8% degli imprenditori ha sottolineato come mantenere una buona salute mentale è la parte più difficile di gestire un’azienda, abbiamo chiesto a uno psicoteripista che consigli darebbe agli imprenditori per mantenere una buona salute mentale.

I 5 consigli migliori che la psicoterapista e fondatrice di Vitus Wellbeing, Carly Webb, ha fornito per mantenere una buona salute mentale sono:

Parla con gli altri del tuo lavoro e trova le persone giuste con le quali poter discutere delle tue idee e difficoltà. Le sfide vengono sempre ingigantite nelle nostre menti. È molto più semplice di quanto si pensi risolvere i problemi se si inizia a parlarne.

Ritagliati dei momenti per te stesso ogni settimana che non siano legati al tuo business. Questi momenti possono essere dedicati all’esercizio fisico, a socializzare, a fare qualcosa di creativo o a rilassarti.

Prenditi cura di te. Gli imprenditori spesso vengono da noi quando hanno raggiunto il limite e questo richiede tanto tempo per riprendersi. Ascolta il tuo corpo e i segnali che ti manda. Se hai la pressione alta, ti manca il fiato, mal di testa continuo, non riposi bene la notte, problemi di stomaco o digestivi, vista annebbiata, attacchi di panico o ti arrabbi facilmente è arrivato il momento di rivedere il tuo carico di lavoro e rallentare un pò. Agisci ora prima che le cose possano peggiorare.

Frequenta dei training e seminari online. Molti piccoli imprenditori devono indossare anche le vesti del contabile, esperto di marketing, recruiter e responsabile vendite. Accetta il fatto di non poter essere un esperto in ogni settore e trova dei training per supportarti nel delegare il tuo lavoro a terzi.

Sempre trova il giusto equilibrio tra la tua vita privata e i tuoi obiettivi. È facile focalizzarsi solo sul lavoro quando si tratta della tua azienda e trascurare altre aree della tua vita. Se avere una famiglia è veramente importante per voi, non trascurate i vostri cari solo perchè gestite un’ azienda. È meglio avere un’azienda di medie dimensioni e una famiglia felice che una grande impresa e sentirsi soli.