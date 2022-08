Mestieri artigiani: opportuntà di riscatto, integrazione, rinascita

ARTIGIANATO E PALAZZO porta all’attenzione il valore dell’artigianato come opportunità di riscatto sociale e lo fa accogliendo, anche in questa XXVIII edizione, alcune cooperative artigiane a valenza sociale che, attraverso percorsi formativi, aiutano persone in difficoltà a reinserirsi nella collettività.

“Il lavoro manuale ha una funzione sociale perché connette le persone alla società, integra individui con trascorsi diversi e, in questo senso, può contribuire alla rinascita di chi ne è stato emarginato”, spiegano gli organizzatori Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

“Ben si prestano dunque le botteghe – luoghi da sempre basati sulla socialità e punto di riferimento per un territorio dove si può riscoprire la propria identità – a creare opportunità di occupazione per persone isolate e con difficoltà, grazie alla diversa natura delle tante attività.”.

Rientra in questo ambito l’installazione “L’ABBRACCIO” del giovane architetto Cosimo Bonciani – con il suo Studio Cosimo Bonciani & Partners – realizzata dal Laboratorio di Ebanisteria di SAN PATRIGNANO DESIGN LAB, con il sostegno di SCM Group e di RENNER Italia, presso la Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini e visibile nei giorni della Mostra.