Vendemmia Solidale, domenica 11 settembre

Aperta per vendemmia. La cantina Le Manzane invita tutti gli amanti degli animali a partecipare numerosi alla tradizionale giornata di raccolta dell’uva a scopo benefico che si svolgerà domenica 11 settembre, dalle 9.00 alle 16.00, nella tenuta di San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso.

L’11ª edizione della Vendemmia Solidale, Festa e Beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore, è stata ideata in collaborazione con la locale sezione dell’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali.

Il ricavato della manifestazione servirà per acquistare la strumentazione diagnostica del nuovo ambulatorio sociale di Ponzano Veneto che sarà allestito all’interno di un piccolo prefabbricato fornito all’Enpa dalla locale sezione Ana, Associazione Nazionale Alpini. Il servizio è rivolto alle persone meno abbienti (individuate su base Isee del proprietario o su segnalazione del Comune): ai loro piccoli amici, cani e gatti, saranno donati cibo e cure ambulatoriali.

Partita nel 2012, la Vendemmia Solidale vede ogni anno centinaia di partecipanti darsi appuntamento alla cantina Le Manzane per vivere in festa questo antico e affascinante rito contadino immersi nello splendido scenario delle Colline del Prosecco Superiore, dal 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

La manifestazione inizierà con la vendemmia e proseguirà con le visite in cantina, alcuni momenti di intrattenimento per i più piccoli, la musica italiana dal vivo della Magirus Band e di Alberto Ceschin, l’aperitivo con Prosecco Superiore Docg, i prodotti della Distilleria Fratelli Brunello e gli sfiziosi “cicchetti” di pesce di Ca’ del Poggio. A seguire ci sarà una lotteria con estrazione di premi: in palio anche un’opera della maestra orafa e jewelry designer Marinella Inzirillo. La mattinata terminerà con una ghiotta merenda in “caneva”. Durante la giornata saranno presenti gli educatori sociali Enpa a disposizione per dare consigli e suggerimenti su come comportarsi con i nostri amici a quattro zampe.

L’hashtag per seguire l’evento e darne visibilità sui social è #vendemmiasolidale.