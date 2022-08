Sotto le stelle con i Gerani

Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo. L’occasione perfetta per organizzare una serata speciale con i propri amici o con una persona cara, stupendoli con un setting green ad hoc ‘giocando’ con le molteplici soluzioni offerte dai Gerani. Queste piante, infatti, possono rivelarsi degli alleati ideali per la nottata più magica dell’estate: in quanto repellenti naturali ci aiutano a tenere alla larga zanzare, vespe e altri insetti fastidiosi. Tante ispirazioni arrivano dagli esperti di Pelargonium for Europe, l’associazione impegnata nella campagna divulgativa dedicata alle piante di Geranio e attiva a livello europeo. Ecco 3 idee fai da te da ricreare in spazi verdi, sul proprio balcone di casa, o dove ci apposteremo a guardare le stelle quando cala la notte:

Paradiso Boho Chic Per ricreare uno stile Boho Chic inserire i vasi di fiori all’interno di ceste in macramé da appendere alle pareti, danno un effetto più colorato ed elegante. Per quel tocco in più, invece, ci pensa il trend del riciclo creativo: il consiglio è di creare dei ganci dal design particolare utilizzando dei vecchi cucchiaini da tè. Quanto alla varietà di piante che ha la resa migliore: i Gerani rampicanti con i loro germogli lunghi e carichi di fiori, o gli autopulenti, entrambe le varietà sono sicuramene la scelta giusta per questo genere di decorazione.

Esplosione di colori La terrazza può essere abbellita ed arricchita con accessori di vario genere e piante fiorite. Giocando con i colori, inoltre, lo spazio diventa allegro e piacevole incoraggiando al relax. Si può ricreare un piccolo soggiorno, semplicemente introducendo delle panchine con cuscini colorati, tappeti da esterno, mensole e tavolini, piante e Gerani in vasi di tonalità accese o di diverse sfumature del medesimo colore. I colori blu, giallo e turchese sono perfetti per i design estivi all’aperto, perché ricordano i colori del sole, della notte e del mare, e creano un mix di contrasti ed armonie allo stesso tempo.

Fusione di interni ed esterni È davvero appagante per la vista guardare uno spazio esterno invitante e ben progettato con mobili di design, accessori di buon gusto e Gerani colorati che si estendono da dentro a fuori casa, come se fosse uno spazio unico. È così che durante il periodo estivo si confondono facilmente i confini tra interno ed esterno, ricreando la giusta atmosfera vacanziera. Suggerimento: prediligere i Gerani imperiali, perché grazie ai loro fiori sfumati e abbondanti sanno dare un tocco di bellezza in entrambi gli spazi.