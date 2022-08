Prendersi cura dei propri animali domestici durante i caldi mesi estivi

di Giacomo Beretta

“L’amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere e si può tranquillamente affermare che chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono”: le parole di Arthur Schopenhauer suonano da monito in un periodo in cui, a livello globale, cresce sempre più l’attenzione dei pet owner nei confronti della salute e dell’alimentazione dei propri amici animali. Questa meticolosità sale ulteriormente con l’arrivo del caldo estivo, periodo in cui, per le persone così come per gli animali, mancano le forze e diminuisce l’appetito.

Ecco i 10 consigli degli esperti per prendersi cura dei propri amici animali in estate:

1) Ridurre la quantità di cibo giornaliera perché il caldo, per gli animali così come per le persone, riduce l’appetito.

2) Prediligere alimenti ricchi di vitamine e minerali come la carne, il pesce, frutti come i mirtilli e il mango e, occasionalmente, è possibile anche servire loro una pallina di gelato alla vaniglia.

3) Tenere sempre in considerazione anche i prodotti free from, ovvero quelli privi di supplementi come coloranti e zuccheri che possono danneggiare la salute del singolo pet.

4) Prestare maggiore attenzione alle etichette dei prodotti prima di comprarli in modo tale da tenere sotto osservazione le proprietà nutrizionali e il livello di conservazione.

5) Abbracciare la sostenibilità: infatti, i prodotti con certificazione verde testimoniano il fatto di essere ottenuti nel rispetto degli animali e da allevamenti totally green.

6) Mettere a disposizione tanta acqua fresca perché, esattamente come i padroni, anche gli animali hanno bisogno di recuperare i liquidi persi durante il giorno.

7) Non cuocere troppo gli alimenti per evitare di accrescere la temperatura corporea del singolo animale: a seconda del tipo di prodotto, alcuni cibi possono anche essere serviti crudi.

8) Arricchire le pietanze preparate per i propri amici a quattro zampe con spezie “rinfrescanti” come la menta piperita e la maggiorana.

9) Includere antiossidanti o integratori nella dieta del proprio amico a quattro zampe per garantirgli la corretta dose di energia utile ad affrontare le attività quotidiane.

10) Introdurre prodotti e soluzioni utili anche a diminuire l’ansia degli animali domestici, i quali, per colpa dell’eccessivo calore e gli spostamenti, possono sentirsi disorientati.