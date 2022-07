Ghiacciolo alla frutta bio

Cosa c’è di meglio di un buon ghiacciolo alla frutta per combattere l’insopportabile calura estiva? La maggior parte di quelli in commercio contengono conservanti, coloranti e zuccheri, di cui possiamo benissimo fare a meno. Ecco la ricetta per 4 ghiaccioli: 150 grammi di composta pesche, oppure fragole, albicocche o ciliegie, 100 ml di acqua, 30 grammi di miele. Preparazione: versa in un pentolino l’acqua, unendola ai 30 grammi di miele. Inizia a mescolare sul fuoco, facendo scaldare per bene finché il miele non si sarà sciolto del tutto. Dopo qualche minuto, togli il pentolino dai fornelli e fai raffreddare. Aggiungi la composta di frutta che preferisci e frulla con un mixer ad immersione. Adesso non resta che versare il tutto negli stampini per i ghiaccioli e riporre in freezer per almeno 5 ore prima di gustarli. Il loro gusto e la loro freschezza vi conquisterà e anche i bambini li ameranno! Cosa aspetti? Sceglie il gusto di composta che preferisci ed il miele.

Ricetta inviata da Sant’Egle, una piccola azienda agricola BIO dal 2010, in Maremma Toscana