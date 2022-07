Venezia: torna Cinema Barch-in

Dal 27 al 30 luglio 2022, per il terzo anno consecutivo, torna Cinema Barch-in nell’ambito delle “Città in Festa”, il cinema drive-in in barca all’Arsenale di Venezia, la tematica di questa edizione affronta il rispetto e tutela delle acque e degli ecosistemi marini. Per quattro serate, nel suggestivo Bacino dell’Arsenale, antico cantiere navale della Serenissima, Cinema Barch-in offre alla città lagunare un luogo di ritrovo sicuro dove condividere cinema, arte e spettacolo.

L’evento è nato dall’idea di quattro architetti di stanza a Venezia Nicola Scopelliti, Caterina Groli, Silvia Rasia e Luisa Valetti in tempi di lockdown 2020, e ha trovato sinergia con l’Associazione culturale al femminile FEMS du cinéma, che lo produce e ne cura il programma artistico.

Grazie al supporto del Comune di Venezia, della società Vela e della Marina Militare, anche quest’anno le barche degli spettatori potranno ormeggiarsi per assistere alle proiezioni di film e documentari.

Cinema Barch-In rinnova la collaborazione con Campari, simbolo dell’aperitivo italiano che, negli anni, ha stretto un legame sempre più indissolubile con il mondo del cinema, e con il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC sinonimo dell’eccellenza del nostro territorio che è l’espressione dell’Italian Genio.

Il programma delle proiezioni si svolgerà dal 27 al 30 luglio. La serata del 31 luglio servirà come recupero in caso di maltempo. I posti barca in platea sono stati aumentati a 100.

L’evento è come sempre gratuito, ma è possibile donare spontaneamente e in questo modo riservare in anticipo il posto barca o a sedere su barca delle remiere ad una delle serate a scelta, così da avere accesso garantito. Visitando la piattaforma di crowdfunding Eppela, all’indirizzo www.eppela.com/projects/8626, o cliccando sul link in bio delle pagine social. Dal portale è possibile selezionare la quota che si vuole donare, in modo da riservare il posto o ricevere uno dei fantastici gadget a tema Barch-In. Sarà possibile ritirare i gadget all’evento, oppure passare a ritirarli presso il negozio Nautica e Pesca Ae Guglie a Cannaregio.

Rimane la possibilità di prenotarsi gratuitamente online dal sito www.cinemabarchin.com, e anche attraverso l’app CocaiExpress. La registrazione della propria presenza e la prenotazione del posto barca è obbligatoria per tutti i partecipanti. Le iscrizioni apriranno alle ore 19.00 di lunedì 25. Sarà possibile donare all’ingresso dell’evento, e ricevere in cambio il gadget desiderato.

Inoltre, per ogni serata, saranno messi a disposizione i posti che si liberano per disdette dell’ultimo minuto o posti “alla fonda”. Ne verrà fatto annuncio tramite i social e dai media partners dell’evento, a mezzogiorno per la stessa serata. I posti saranno assegnati in base alla disponibilità a chi li richieda scrivendo a info@cinemabarchin.com.

Anche quest’anno, per coloro che sono sprovvisti d’imbarcazione propria, è stata prevista la possibilità di salire a bordo di imbarcazioni messe a disposizione da diverse remiere cittadine: Remiera Casteo, Associazione Soralai, Gruppo Tre Archi (TBC) Gruppo Sportivo Artigiani Venezia. Il posto è prenotabile a partire dalle ore 15.00 di venerdì 22 fino alle 24 ore successive, inviando una mail a cercoimbarco@cinemabarchin.com. I posti saranno assegnati in ordine di arrivo delle richieste fino ad esaurimento.

Venezia si trova all’interno di un ecosistema fragilissimo, quello Lagunare, strettamente legato al mondo marino e, i titoli in programma affronteranno il tema della tutela dell’ambiente subacqueo, la sua biodiversità e i suoi ecosistemi, cercando di toccare la più ampia fetta di pubblico nella scelta dei soggetti trattati.

“Qualcosa di straordinario” pellicola del 2017 ma riferita ad un caso degli anni ’80 narra della missione internazionale per il salvataggio di una famiglia di balene fu il primo episodio internazionale in cui si cominciò a parlare di cambiamento climatico, e delle implicazioni sulla zona artica, ma è anche un esempio di come solo la collaborazione internazionale possa portare a risultati concreti.

“Big fish and Begonia” è un film di animazione cinese, ispirato ad un’antica leggenda racconta l’avventura di uno spirito che si innamora di un umano, affronta il tema da un punto di vista filosofico: la vita in tutte le culture viene dall’acqua, nella mitologia cinese c’è qualcosa di più: le anime sono pesci, e solo prendendosi cura di essi, facendoli crescere, questi possono diventare umani.

“Vita di Pi” è uno dei film di avventura acquatico che presenta molte chiavi di lettura: dopo un tragico naufragio la sopravvivenza del protagonista, Pi, dipende dal fragile equilibrio che saprà instaurare tra il proprio io interiore, la maestosa tigre Richard Parker con cui divide una piccola scialuppa, ed il mare sconfinato che lo circonda.

La rassegna si chiude infine con l’ormai classico “Film a sorpresa”. Insieme a film principali saranno presentati diversi interventi, approfondimenti e cortometraggi, con i corti di Simone Piccoli esploreremo le profondità marine con vivida intensità nei luoghi più distanti del pianeta, e con Giulia Candussi scopriremo come alcune comunità umane siano capaci di trovare il giusto equilibrio tra uomo e natura, a cui questa rassegna spera di dare un piccolo contributo.

Come di consueto, in attesa del tramonto le serate saranno precedute da un Aperiporto, curato da Campari, che proporrà i suoi iconici cocktail Americano, Negroni e Campari Spritz. La selezione musicale, che prevede dei live a cura dell’artista Giallo Man, la stand up comedy di Nicolò Falcone e una serata radiofonica con programma di Radio Ca’ Foscari, accompagnerà la fase di ormeggio delle barche degli spettatori, il tutto accompagnato dalle voci di Marco Paladini, Federico Blumer Viaggio di Scoperta ed Eleonora Arena di FEMS.

Come in un vero cinema drive-in tutti potranno ordinare aperitivo e cena direttamente dalla barca, grazie alla cucina del ristorante “O’Group” – Casinò di Venezia, mentre la consegna a bordo verrà curata da Cocai Express, startup veneziana di food delivery nata durante la quarantena, a bordo dei tender offerti da Venezia Certosa Marina – Vento di Venezia. Il menù, preordinabile online, contiene delle proposte di cena a tema, una reinterpretazione del fast food americano con un tocco di venezianità, quest’anno con un menù ancora più ricco e tutto nuovo con il supporto di diversi ristoranti affiliati Cocai Express.

A rendere ancora più interessante l’evento quest’anno avremo anche una mostra fotografica I AM, all’interno del “The Gabbiani Project”, dove i gabbiani, cocai lagunari diventano fonte di ispirazione, realizzata dalla fotografa Aymara Limma ospitata in Tesa 105 e fruibile dal 27 al 31 luglio.

