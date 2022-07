Salute mentale: i migliori consigli degli psicoterapisti ai piccoli imprenditori

Un nuovo studio di SumUp ha chiesto a 510 imprenditori italiani quali siano le più grandi sfide che affrontano nella gestione di un business. Dato che quasi l’8% degli imprenditori ha sottolineato come mantenere una buona salute mentale è la parte più difficile di gestire un’azienda, abbiamo chiesto a uno psicoteripista che consigli darebbe agli imprenditori per mantenere una buona salute mentale.

I 5 consigli migliori che la psicoterapista e fondatrice di Vitus Wellbeing, Carly Webb, ha fornito per mantenere una buona salute mentale sono:

Parla con gli altri del tuo lavoro e trova le persone giuste con le quali poter discutere delle tue idee e difficoltà. Le sfide vengono sempre ingigantite nelle nostre menti. È molto più semplice di quanto si pensi risolvere i problemi se si inizia a parlarne.

Ritagliati dei momenti per te stesso ogni settimana che non siano legati al tuo business. Questi momenti possono essere dedicati all’esercizio fisico, a socializzare, a fare qualcosa di creativo o a rilassarti.

Prenditi cura di te. Gli imprenditori spesso vengono da noi quando hanno raggiunto il limite e questo richiede tanto tempo per riprendersi. Ascolta il tuo corpo e i segnali che ti manda. Se hai la pressione alta, ti manca il fiato, mal di testa continuo, non riposi bene la notte, problemi di stomaco o digestivi, vista annebbiata, attacchi di panico o ti arrabbi facilmente è arrivato il momento di rivedere il tuo carico di lavoro e rallentare un po’. Agisci ora prima che le cose possano peggiorare.

Frequenta dei training e seminari online. Molti piccoli imprenditori devono indossare anche le vesti del contabile, esperto di marketing, recruiter e responsabile vendite. Accetta il fatto di non poter essere un esperto in ogni settore e trova dei training per supportarti nel delegare il tuo lavoro a terzi.

Sempre trova il giusto equilibrio tra la tua vita privata e i tuoi obiettivi. È facile focalizzarsi solo sul lavoro quando si tratta della tua azienda e trascurare altre aree della tua vita. Se avere una famiglia è veramente importante per voi, non trascurate i vostri cari solo perchè gestite un’ azienda. È meglio avere un’azienda di medie dimensioni e una famiglia felice che una grande impresa e sentirsi soli.

Quali rischi e vantaggi comporta diventare un imprenditore?

-il 48,16% dei titolari d’impresa ha esperienza pregressa nel settore in cui ha lanciato la propria attività

-La gestione del tempo è uno dei problemi principali per gli imprenditori quando avviano la propria attività

-Più del 97% degli imprenditori utilizza strumenti digitali

-Più di un terzo degli imprenditori (34,76%), ha affermato che essere il capo di se stessi rappresenta l’aspetto più gratificante del gestire un’azienda

SumUp ha intervistato 510 commercianti in Italia per capire i vantaggi e i sacrifici necessari per diventare un imprenditore. Dalle sfide finanziarie, ai problemi aziendali; l’indagine fa chiarezza sulla vita degli imprenditori.

-Quasi la metà dei titolari di impresa ha esperienza nel settore in cui ha lanciato il proprio business

-Il 48,16% degli imprenditori ha esperienza pregressa nel settore in cui ha lanciato la propria attività.

-La seconda percentuale per numero di risposte, il 24,85%, riguarda coloro che non hanno esperienza diretta nel settore, ma hanno esperienza nell’aprire un’azienda; mentre il 19,22% sostiene che il proprio co-founder abbia già maturato esperienza nel campo.

-La gestione del tempo è la sfida principale per gli imprenditori

-La nostra indagine ha evidenziato le sfide principali che un imprenditore deve affrontare nella vita di tutti i giorni

-La stragrande maggioranza degli imprenditori utilizza strumenti digitali

-La nostra indagine ha evidenziato che solo il 2,33% degli intervistati ha dichiarato di non utilizzare nessuno strumento digitale nel proprio business. La maggior parte degli imprenditori ha, infatti, capito che la digitalizzazione aziendale permette di semplificare diversi processi e di risparmiare grazie all’utilizzo della tecnologia.

Quali sono gli aspetti più gratificanti dell’essere un imprenditore?

Abbiamo chiesto agli imprenditori quali siano gli aspetti più gratificanti del gestire un’azienda e le cinque risposte più comuni sono state:

Essere il capo di se stessi

-Il 34,76% degli imprenditori ha affermato che essere il capo di se stessi rappresenti l’aspetto più gratificante del gestire un’azienda.

Vedere crescere la propria azienda

-Il secondo aspetto più gratificante per un imprenditore (secondo il 30,49% degli intervistati), è la crescita aziendale. La crescita del proprio business è molto più rilevante nel settore IT e telecomunicazione (47,46%), contro l’8,33% del settore HR.

Libertà nello scegliere le proprie ore lavorative

-La fascia di età che considera questo aspetto più prioritario rispetto agli altri è quella che va dai 25 ai 34 anni.

Creatività

-Il 23,30% ha sostenuto che dare sfogo alla propria creatività ed essere in grado di fissare le proprie regole e limiti sia l’aspetto più soddisfacente.

Attuare una vision aziendale

-Il 21,55% ritiene che attuare una vision aziendale sia la parte più gratificante del gestire un business. La percentuale più alta (32.26%), si registra soprattutto per coloro che hanno avviato la propria attività da più di vent’anni.

