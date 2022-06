Ci sono tutti i tipi di strade che si possono immaginare. Strette, moderne, affollate di negozi, residenziali e tranquille, belle e pittoresche, alcune che è meglio evitare… Civitatis, azienda leader nella vendita di visite guidate, escursioni e tour gratuiti in spagnolo in tutto il mondo, ha selezionato le dieci strade più lunghe del mondo. Il primo è addirittura più lungo di 50 chilometri.

1. Yonge Street (Toronto)

Con i suoi 56 chilometri, la Yonge Street di Toronto è la strada più lunga del mondo. Dichiarato sito storico nazionale e inserito nel Guinness dei primati, è il luogo ideale per scoprire le principali attrazioni della città canadese, dall’inizio del Toronto Waterfront al confine con il Minnesota, come il St. Lawrence Market, la CN Tower e gli Alexander Muir Gardens.

2. Western Avenue (Chicago)

Con ben 37 chilometri di lunghezza, Chicago e la sua Western Avenue sono in cima alla lista delle strade più lunghe del mondo. Costruito tra il 1851 e il 1869, da allora è stato teatro delle famose parate del St. Patrick’s Day e del Chicagoland Toys for Tots. Ci sono diversi punti di interesse, come un vecchio parco divertimenti trasformato in centro commerciale, un interessante cimitero o un’area picnic, ideale per le giornate primaverili o estive nella città americana.

3. Avenida Rivadavia (Buenos Aires)

Buenos Aires può vantare il viale più largo del mondo, il viale 9 de Julio, e uno dei più lunghi del mondo, il viale Rivadavia, con 35 chilometri. Questa grande strada inizia dalla famosa Plaza de Mayo e arriva fino a Moreno. Il suo nome rende omaggio a Bernardino Rivadavia, il primo presidente della Repubblica Argentina.

4. Sunset Boulevard (Los Angeles)

35 chilometri è anche la lunghezza del Sunset Boulevard, una delle strade più famose di Los Angeles e quindi una delle strade più lunghe del mondo. Data la sua lunghezza, la strada ospita diverse aree importanti della città, come la Sunset Strip, Hollywood, Beverly Hills e Bel Air.

In passato, questa strada seguiva il percorso di un antico sentiero del bestiame. Oggi, tuttavia, Sunset Boulevard ospita i migliori ristoranti, bar, boutique e comedy club della città californiana.

5. Broadway (New York)

La strada attraversa l’isola di Manhattan da sud a nord e ospita alcuni dei più importanti teatri del mondo, oltre al Flatiron Building, a Times Square e al Radio City Music Hall. Broadway Street deve il suo nome alla parola olandese “breede wegh”, che in inglese significa “strada larga”.

6. Roskildevej (Copenaghen)

Questa strada della capitale danese è lunga in totale 31 chilometri e si estende dal Municipio a Roskilde. È la più lunga d’Europa. La strada fu costruita nel XVIII secolo per sostituire la Via Regia, che apparteneva all’impianto medievale di Copenaghen. Uno degli edifici più importanti di Roskildevej è il Palazzo Frederiksberg, una delle principali attrazioni turistiche della capitale danese.

7. Avenida de los Insurgentes (Città del Messico)

È una delle principali arterie del Distretto Federale, poiché attraversa la città dall’acquedotto di Guadalupe al viadotto di Tlalpan per 28,8 km. Percorrerla significa conoscere la storia del Messico: dalla sua inaugurazione nel 1953 ha visto cambiare il suo nome diverse volte, a seconda dei tempi che la capitale messicana stava vivendo.

8. Via Ulloi (Budapest)

La via Ulloi, lunga 15,6 chilometri, compare nell’elenco con poco meno di 20 chilometri. Passeggiando lungo l’arteria principale di Budapest si possono ammirare l’Università, il Museo di Arti Applicate e i più bei giardini della capitale ungherese.

9. Fifth Avenue (New York)

La Fifth Avenue di New York è una delle strade più lunghe del mondo, con i suoi 14 chilometri. Per molti, questa famosa strada di Manhattan ha fatto da sfondo a migliaia di film e ospita alcuni dei negozi e degli edifici più importanti e rinomati del mondo.

L’Empire State Building, la Public Library e musei come il Metropolitan, la Frick Collection e il Museum of the City sono solo alcune delle attrazioni di questa strada, considerata anche una delle più famose al mondo.

10. The Bund (Shanghai)

L’ultima strada dell’elenco si trova nel distretto finanziario di Shanghai. Zhongshan East Street, nota come The Bund, si estende per 13 chilometri lungo le rive del fiume Huangpu. Cuore delle attività finanziarie della città cinese, il Bund è fiancheggiato da edifici iconici come l’ex edificio della HSBC, la Customs House e il Parco Huangpu.

Su Civitatis

Civitatis è l’azienda leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in spagnolo nelle principali destinazioni del mondo, con oltre 70.000 attività in 3.200 destinazioni in 150 Paesi. Nel 2022, più di 500.000 persone riempiono il loro viaggio ogni mese con Civitatis.